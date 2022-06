Photo : Lexus Lexus RX 2023, avant

Le véhicule le plus vendu de la marque Lexus en Amérique du Nord se refait une beauté pour 2023 et hier, la compagnie nous a présenté sa grande vedette. Bien qu’on a surtout droit à une évolution plutôt qu’à une révolution en matière de style, il y a plusieurs changements à se mettre sous la dent.

Bien sûr, nous aurons l’occasion de traiter en détail de la chose lorsque nous assisterons au lancement du modèle et effectuerons son essai, mais en attendant, faisons le tour des grandes lignes concernant l’arrivée de cette nouvelle cuvée.

Au menu, de nouvelles mécaniques, une nouvelle plateforme, un nouveau design et un intérieur entièrement redessiné et modernisé.

Photo : Lexus Lexus RX 2023, profil

Commençons par l’abandon d’un valeureux guerrier, soit le moteur V6 de 3,5 litres qui sert le modèle depuis des Lunes, soit 1998. Il est sacrifié pour la nouvelle année.

Les modèles de base RX 350 seront animés par un 4-cylindres turbo de 2,4 litres (275 chevaux et 317 lb-pi de couple). Ce moteur sera associé à une transmission automatique à huit rapports.

Pour ce qui est de la version hybride, l’offre prend du galon. Le modèle que l’on connaît sous le nom de RX 450h devient le RX 350h pour se pointer en lever de rideau. Il sera servi par un 4-cylindres de 2,5 litres et des moteurs électriques (traction intégrale), le tout bon pour 246 chevaux et 233 livres-pieds de couple.

Un nouveau RX 450h+ (hybride rechargeable) va rejoindre la famille en 2023. Lexus n’a pas encore détaillé son groupe motopropulseur, mais son appellation est la même que celle du NX qui utilise un 4-cylindres de 2,5 litres. On peut donc s’attendre à ce qu’il hérite du moteur du RX 350h, mais qu’un plus gros bloc-batterie soit présent pour offrir plus de puissance, ainsi qu’une autonomie électrique.

Photo : Lexus Le Lexus RX RX 500h F-Sport 2023

Puis, une version F Sport sera toujours au menu. Cette fois, on va parler du RX 500h F Sport Performance. On fait toujours état du moteur 4-cylindres, mais cette fois couplé à deux moteurs électriques et une boîte automatique à six rapports. La puissance serait de 367 chevaux et 406 lb-pi de couple. Des freins plus performants (six pistons à l’avant) seront même de la partie. Il ne faut pas s’attendre à voir ce modèle rivaliser avec les BMW et Audi de ce monde, mais pour ceux à la recherche d’un plus de chien de leur VUS Lexus, ça pourrait être intéressant.

Quant à la structure, on parle de la plateforme GA-K (TNGA) de Toyota. C’est elle qui reçoit la berline ES. La nouvelle structure allège le RX de 198 livres par rapport au modèle actuel grâce à une conception mixte de matériaux. Ça ne nuira pas !

Pendant ce temps, l’empattement gagne 2,4 pouces, mais la longueur du véhicule demeure la même. Le tout se traduit par une augmentation de l’espace pour les jambes aux places arrière, ainsi que du volume de chargement. La compagnie sacrifie toutefois la version à trois rangées.

Quant au style du modèle, on reconnaît la nouvelle signature de la marque introduite avec le NX, mais aussi quelques éléments du VUS électrique RZ.

Photo : Lexus Lexus RX 2023, intérieur

À bord, c’est en apparence très bien et le fait que la nouvelle interface du système multimédia ne fasse plus appel au pavé tactile de Lexus (qui nous a fait blasphémer de façon outrageuse au fil des années).

Nous aurons l’occasion de revenir sur l’expérience à bord et les subtilités du système multimédia lors de nos éventuels essais.

Enfin, en matière de sécurité, tous les RX 2023 vont profiter de la plus récente suite de sécurité de Lexus, la Lexus Safety Système + 3.0.

Les prix et les détails concernant la dotation canadienne, parfois légèrement différente, nous parviendrons ultérieurement.