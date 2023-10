Les détails et les prix du Lexus RX 2024 viennent d’être partagés. L’année 2024 voit l’arrivée de la nouvelle variante RX 450h+ hybride électrique enfichable, aux côtés des modèles RX 350h, RX 500h et RX 350. Cette année, Lexus propose aux Canadiens un choix étendu avec 14 versions distinctes du RX 2024.

De plus, la fonction de clé numérique est désormais standard sur les versions Luxe et celles dotées de l’ensemble F SPORT 2, ce qui offre un niveau de commodité supplémentaire.

Le prix de départ du Lexus RX est de 59 450 $, légèrement en hausse comparé au modèle 2023 (58 650 $).

Le nouveau Lexus RX 2023/24 Photo : Lexus

Le Lexus RX 2024 arbore un design extérieur distinctif, avec la calandre trapézoïdale emblématique de Lexus et des phares à DEL. À l’arrière, la barre lumineuse arbore le motif en « L » caractéristique de la marque. Le design extérieur a également été élaboré pour améliorer la tenue de route et la conduite du véhicule.

L’intérieur du RX offre un espace confortable pour un maximum de cinq adultes, mettant de l’avant des détails de qualité tels que des boiseries découpées au laser et des matériaux en 3D.

Lexus propose quatre groupes propulseurs distincts pour son RX 2024 :

Les versions RX 350 reçoivent le moteur à 4-cylindres turbo de 2,4 litres, un bloc qui est accompagné d’une transmission automatique à huit rapports, ainsi que de la traction intégrale. Puissance : 275 chevaux, 317 lb-pi de couple. La consommation moyenne officielle est de 9,9 litres/100 km.

Les modèles 350h utilisent un moteur à 4-cylindres de 2,5 litres, marié à une transmission de type CVT (à variation continue) et un système électrique auto rechargeant. Puissance : 246 chevaux. Une consommation moyenne de 6,5 litres/100 km.

Les deux modèles hybrides RX 500h sont équipés du moteur à 4-cylindres turbo de 2,4 litres et du système électrique auto rechargeant, mais dont le moteur est plus puissant. On trouve cette fois une transmission automatique à six rapports, de même que la traction intégrale. Puissance : 367 chevaux, 406 lb-pi de couple. La consommation moyenne officielle est de 8,6 litres/100 km.

Le nouveau modèle RX 450h+ fonctionne avec un système hybride rechargeable. On retrouve sous le capot le moteur à 4-cylindres en ligne de 2,5 litres jumelé à une transmission CVT, ainsi qu’à un système à quatre roues motrices. L’autonomie en mode électrique est estimée à 60 km ; Lexus affirme que la batterie peut être pleinement rechargée en 2 h 30 min sur une borne de niveau 2.

Lexus RX 2023/24 électrique Photo : Lexus

Voici les autres détails de l’offre (veuillez noter que les prix estimés du véhicule peuvent varier en fonction des options et des frais supplémentaires) :

Lexus RX 350h Premium 2024 (PDSF : 59 450 $) – Le modèle de base comprend :

Un système audio Lexus avec écran tactile de 9,8 po ;

L’interface multimédia de Lexus ;

12 haut-parleurs ;

La suite de sécurité Lexus 3.0+ ;

Écran multifonction numérique de sept pouces ;

Des essuie-glaces activés par la pluie ;

Des roues en alliage de 19 pouces ;

Un toit ouvrant ;

Des rétroviseurs extérieurs repliables à commande assistée ;

L’emblème LEXUS chauffant ;

Des évasements d’aile assortis à la couleur de la carrosserie ;

Un système de climatisation automatique à trois zones ;

Un volant chauffant ;

Des sièges avant chauffants et ventilés ;

Un système de mémorisation pour la position du conducteur ;

La sellerie NuLuxe ;

Un groupe d’instruments à affichage entièrement numérique sur écran de sept pouces ;

Un différentiel à glissement limité automatique ;

Un hayon assisté ;

L’aide à la sortie sécuritaire avec poignée E-Latch ;

Un système d’aide au stationnement avec freinage ;

Un système d’éclairage d’ambiance intérieur.

Lexus RX 350h Luxe 2024 (PDSF : 66 950 $) – Au modèle Premium, cette variante ajoute :

Un écran tactile de 14 pouces pour le système multimédia ;

Des roues en alliage de 21 pouces ;

Un toit ouvrant panoramique ;

Des sièges arrière chauffants et ventilés ;

Une sellerie en cuir ;

Un système d’éclairage d’ambiance intérieur multicolore ;

Une boîte de console arrière ;

La recharge sans fil pour téléphones intelligents compatibles ;

Une clé numérique.

Lexus RX 350h Ultra-luxe 2024 (PDSF : 70 450 $) – Au modèle Luxe, cette variante ajoute :

L’affichage tête-haute ;

Des phares à triple faisceau avec feux de croisement adaptatifs ;

Un moniteur à vue panoramique avec lave-caméra ;

Un volant à commandes tactiles avancées ;

Un rétroviseur intérieur à affichage numérique ;

Un hayon assisté avec capteur activé par le pied ;

Des technologies d’assistance dans les embouteillages ;

L’aide au changement de voie ;

L’alerte de circulation transversale avant.

Lexus RX 350h Exécutif 2024 (PDSF : 74 950 $) – Au modèle Ultra-Luxe, cette variante ajoute :

Un système audio ambiophonique Mark Levinson à 21 haut-parleurs ;

Des roues en alliage de 21 pouces ;

Une sellerie en cuir semi-aniline ;

Des sièges arrière à dossiers rabattables assistés ;

Un système de stationnement avancé ;

Un écran pare-soleil arrière ;

Un inverseur de 1500 watts.

Lexus RX 500h F SPORT Performance 2 2024 (PDSF : 81 100 $) - Ce modèle comprend :

Des éléments de style et de performance F SPORT ;

Un système hybride plus puissant ;

Le différentiel arrière eAxle ;

Quatre roues directrices ;

Des roues en alliage F Sport haute performance de 21 pouces ;

Des bas de caisse assortis à la couleur de la carrosserie ;

Une calandre et des pare-chocs F SPORT ;

Le contrôle actif du son ;

Une clé numérique ;

Un rétroviseur intérieur à affichage numérique ;

Un hayon assisté avec capteur activé par le pied ;

Des rétroviseurs extérieurs repliables à commande assistée ;

Des sièges avant chauffants et ventilés ;

Des sièges arrière à dossiers rabattables assistés.

Lexus RX 500h F SPORT Performance 3 2024 (PDSF : 86 900 $) - Au modèle F Sport Performance 2, ce modèle ajoute :

Un système audio ambiophonique Mark Levinson à 21 haut-parleurs ;

Des phares à triple faisceau avec feux de croisement adaptatifs ;

Un moniteur à vue panoramique avec lave-caméra ;

Un inverseur de 1500 watts ;

Des technologies de sécurité supplémentaires comprenant le système de stationnement avancé ;

Un système d’assistance dans les embouteillages ;

L’aide au changement de voie ;

L’alerte de circulation transversale avant.

Lexus RX 450h+ Exécutif 2024 (PDSF : 86 950 $) – Ce nouveau modèle comprend :

Des rétroviseurs repliables à commande assistée ;

Des évasements d’aile de couleur assortie ;

Un système de climatisation automatique à trois zones;

Des sièges avant et arrière chauffants et ventilés ;

Une fonction de mémorisation pour la position du conducteur ;

Une sellerie en cuir semi-aniline ;

Un toit ouvrant panoramique.

Chaque version du Lexus RX 2024 est équipée du système multimédia Lexus Interface, de la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto et des fonctionnalités de la suite de sécurité LSS 3.0+.

Le Lexus RX 2024 est disponible dès maintenant chez les concessionnaires Lexus au Canada.