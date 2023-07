• Auto123 met à l’essai le Lexus RX500h 2023, une nouvelle variante de la gamme faisant de ce modèle le RX le plus puissant à ce jour.

Redessiner un modèle très populaire n’est pas une tâche qui doit être prise à la légère ; il faut le moderniser tout en gardant la clientèle cible heureuse. Celle-ci peut avoir apprécié de nombreux aspects de l’ancien modèle et ne souhaite pas qu’ils soient modifiés de manière radicale.

Lexus a donc dû faire preuve de prudence. Dans l’ensemble, ils ont fait du bon travail pour satisfaire les fidèles, mais aussi pour attirer de nouveaux acheteurs à la marque.

Parmi les principales améliorations, notons quelques retouches stylistiques, ainsi que l’ajout du groupe motopropulseur hybride Direct4. Il s’agit de la version Lexus du système Toyota Hybrid MAX qui équipe des modèles comme le Tundra.

Le nouveau Lexus RX500h 2023 Photo : D.Heyman

Extérieur du Lexus RX500h 2023 - 7,5/10

Disons que je doute que le style seul explique la popularité du RX. Sa forme a toujours été vaguement similaire à celle d’un appareil électroménager. Ce VUS était, pour être honnête, un peu bulbeux. Quelques retouches récentes ont introduit des éléments tels qu’une grille noircie et des couleurs vives, mais la forme générale restait la même.

Les choses se sont nettement améliorées avec cette nouvelle version. Tout d’abord, Lexus a reculé les piliers A pour que le capot paraisse plus long, ce qui donne au VUS une allure plus trapue et plus athlétique. Ajoutez à cela les superbes jantes et rétroviseurs noirs de mon modèle d’essai — ainsi qu’une peinture argentée contrastante — et vous obtenez un style qui se rapproche davantage des anciens Infiniti FX/QX70, c’est-à-dire un VUS qui ressemble davantage à une familiale haute sur pattes.

Lexus RX500h 2023 gris Photo : D.Heyman

Moins convaincante est la calandre du RX, surtout celle de la version F Sport, comme on le voit ici. Elle est sans cadre et la façon dont elle s’étire jusqu’à l’asphalte est un peu bourrue. Il y a un mince séparateur à la base, mais il n’ajoute pas grand-chose à l’ensemble.

La gamme comprend des modèles RX à l’allure moins extrême, mais si vous optez pour la déclinaison 500h, l’ensemble F Sport est de série.

L'habitacle de Lexus RX500h 2023 Photo : D.Heyman

Intérieur du Lexus RX500h 2023 - 8/10

À l’intérieur, on profite d’un bloc d’instruments à affichage numérique sur écran de sept pouces et la toute nouvelle interface multimédia Lexus sur écran de 9,8 pouces. En option, une unité de 14 pouces vraiment impressionnante est livrable. L’interface est nette, Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont de série, les graphiques sont modernes et la présentation est plus épurée que précédemment. L’accès peut être entièrement tactile ou à commande vocale, ce qui signifie que le pavé tactile de l’ancien modèle appartient au passé.

En ce qui concerne le système d’activation vocale, qui exige d’amorcer ses phrases avec les mots « Hey, Lexus », les représentants de la compagnie présents au lancement du modèle ont raconté avoir demandé un document énumérant toutes les commandes possibles. On leur a répondu que ce dernier s’étendrait sur près de 50 pages. En gros, les possibilités sont immenses, de la recherche d’un restaurant St-Hubert à la recherche de la station-service la plus proche.

Essai de Lexus RX500h 2023 Photo : D.Heyman

Il y a cependant une chose que je n’ai pas réussi à faire : changer les modes de conduite. Il n’y a pas de bouton ou de molette pour le faire, et les commutateurs de mode de conduite que l’on trouve sur d’autres produits Lexus ne sont pas là non plus. Aussi imparfaits et encombrants sont-ils, j’aime avoir des commandes traditionnelles pour faire ce que j’ai à faire souvent. Au moins, il n’y a que quatre modes (Normal, Sport, Eco et Custom).

Sur le plan du confort, l’empattement plus long et la voie arrière plus large ont permis d’augmenter l’espace pour les sièges arrière et le chargement, mais l’espace reste largement inchangé à l’avant, à l’exception d’une caractéristique cruciale : la distance entre le tableau de bord et le pare-brise est désormais plus courte, ce qui offre une meilleure visibilité. Cela donne l’impression d’être plus au-dessus des roues avant et d’avoir un train avant plus prévisible.

L’exercice également permit de rapprocher l’écran multimédia du conducteur, ce qui est plus pratique.

Siège de Lexus RX500h 2023 Photo : D.Heyman

Le siège avant reste aussi confortable que ce que l’on attend d’un produit Lexus, et bien que le rembourrage soit primordial, il pourrait être un peu plus soutenu, en particulier sur cette version 500h. Plus de renforts latéraux ajouteraient une sensation plus athlétique.

Ce qui montre bien que cette version la plus puissante de la gamme n’est pas vraiment conçue comme un VUS de performance.

Design extérieur de Lexus RX500h 2023 Photo : D.Heyman

Conduite du Lexus RX500h 2023 - 8,5/10

La puissance est évaluée à 366 chevaux et 406 livres-pieds de couple, mais en prime, on profite d’un générateur de moteur arrière. Ainsi, le RX500h est capable de répartir la puissance non seulement d’un côté à l’autre, mais aussi de l’avant à l’arrière, afin d’améliorer l’équilibre au freinage et à l’accélération. C’est ce qu’on appelle la traction intégrale Direct4, et c’est ainsi que Lexus lutte contre la guerre de l’inertie.

Et c’est ce que le modèle fait avec brio. Grâce à cette configuration Direct4 et à la traditionnelle transmission automatique à six rapports (les autres modèles reçoivent une eCVT), la puissance est vive lors de départs. Elle n’est pas féroce à souhait, mais elle est supérieure à celle offerte par la version 450h de l’ancienne génération, c’est certain. Elle ne m’a jamais laissé sur ma faim lors des manœuvres à grande vitesse. De même, le passage en mode manuel et l’utilisation des palettes montées sur le volant ont été étonnamment plaisants.

Malheureusement, la direction ne provoque pas le même effet. Même en mode Sport, qui raffermit la direction, je n’ai jamais pu me faire une idée précise de ce qui se passait sous les roues avant, et la résistance était encore trop faible à mon goût.

Moteur de Lexus RX500h 2023 Photo : D.Heyman

Cependant, une fois que j'ai appris à lui faire confiance, je n'ai plus eu besoin de réfléchir aux sensations, car avec cet empattement plus long et ce porte-à-faux avant plus faible, les virages se prennent bien et, comme vous n'avez plus cette énorme étendue de tableau de bord devant vous, la direction semble plus directe en général.

Les roues arrière directrices jouent également un rôle important en réduisant sensiblement le rayon de braquage à basse vitesse et en augmentant la stabilité à haute vitesse.

Je le répète, cette déclinaison 500h n’est pas un modèle de performance et une grande partie des modifications apportées au châssis (les quatre roues directrices, les amortisseurs adaptatifs, la technologie Direct4) ont pour but d’améliorer le confort des occupants. Le RX500h reste un véhicule incroyablement confortable, avec peu de mouvements de caisse, peu de bruit et une grande solidité. La carrosserie est à la fois plus légère et plus rigide grâce à l’utilisation d’un plus grand nombre d’acier à haute résistance, de soudures au laser, de soudures par points et d’un meilleur adhésif. Le résultat est un VUS très solide et d’une grande qualité.

Logo de Lexus RX500h 2023 Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions au sujet du Lexus RX500h 2023

Puis-je remorquer avec mon RX 500h ?

Même avec le poids supplémentaire du groupe motopropulseur hybride, le RX 500h peut encore remorquer jusqu’à 1585 kg, ce qui est suffisant pour deux motomarines ou une petite roulotte.

Le RX 500h est-il le seul RX hybride offert ?

Oui et non. Si vous voulez le système Direct4 et le générateur à l’essieu arrière, cette version 500h est votre seul choix. Lexus propose toutefois un RX 350h hybride qui offre un système plus traditionnel.

Est-ce que la version hybride rechargeable 450 h+ sera commercialisée au Canada ?

La gamme canadienne du Lexus RX comprend le RX 350, le RX 350h et le RX 500h. Il n’est pas prévu que le 450h+ soit vendu au Canada pour le moment.

Écran tactile de Lexus RX500h 2023 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Le nouveau RX 500h, avec sa technologie sophistiquée, coûte environ 85 000 $, ce qui pourrait être une pilule difficile à avaler pour les acheteurs des catégories des VUS compacts et intermédiaires (Lexus identifie plusieurs modèles de ces deux créneaux, de l’Audi Q5 plus compact au BMW X5 plus massif, comme concurrents du RX).

L’autre chose, c’est que Lexus propose un certain RZ électrique et que son prix est de 15 000 $ inférieurs à celui du RX 500h, et à peu près au même prix que la version Executive du modèle. Il est moins puissant, bien sûr, mais l’attrait d’un véhicule entièrement électrique est de plus en plus fort de nos jours.

Cela dit, les gens achètent encore beaucoup plus de VUS à essence, et cette plateforme a encore de beaux jours devant elle. Pour sa part, le RX 500h répond à de nombreux critères — style, performances, système multimédia — qui devaient être pris en compte pour cette nouvelle génération.

Points forts Cabine déplacée vers l'arrière pour une allure plus élégante

Cabine déplacée vers l'arrière pour une allure plus élégante Peinture argent Iridium Premium + jantes foncées

Peinture argent Iridium Premium + jantes foncées Plus d'espace intérieur qu'auparavant

Plus d'espace intérieur qu'auparavant Le dernier système d'infodivertissement de Lexus fonctionne bien

Le dernier système d'infodivertissement de Lexus fonctionne bien Excellente répartition de la puissance

Excellente répartition de la puissance Direction aux roues arrière Points faibles Le style de la calandre ne convient pas à tout le monde

Le style de la calandre ne convient pas à tout le monde Les sièges rouges sont un peu extrêmes

Les sièges rouges sont un peu extrêmes Trop d'étapes sur l'écran pour atteindre certaines commandes

Trop d'étapes sur l'écran pour atteindre certaines commandes Manque de sensation de la direction

Aperçu de Lexus RX500h 2023 de l'arrière Photo : D.Heyman

