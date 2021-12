Dans le cadre de son annonce majeure révélant les grandes lignes de son plan d'électrification, Toyota a également présenté en avant-première un certain nombre de concepts de véhicules électriques qui porteront les écussons de Toyota ou Lexus. Pendant la présentation, nous avons vu de nouvelles images d'un modèle qui a déjà fait l'objet de quelques aperçus : le futur multisegment tout électrique RZ de Lexus.

À bien des égards, le Lexus RZ est le penchant luxueux du premier VUS tout électrique de Toyota, le bZ4X (et du Solterra de Subaru), et il partage de nombreuses composantes avec le modèle Toyota, de sorte que nous connaissons au moins quelques détails sur ce qui propulsera le multisegment électrique. Les nouvelles images en révèlent davantage sur l'apparence de ce qui sera officiellement connu sous le nom de RZ450e.

Qu'apprenons-nous donc ? Deux images nous en apprennent essentiellement plus sur l'aspect des parties avant et arrière du véhicule. Sans surprise, la face avant du RZ s'inspire de la calandre en fuseau de la marque, bien qu'en l'absence de moteur à essence et de besoin de refroidissement par air, il n’y a pas de grillage. Elle est encadrée par des phares qui évoquent ceux des plus récents modèles de la berline IS et du VUS NX.

Photo : Lexus Le concept Lexus RZ, avant

Photo : Lexus Le concept Lexus RZ, arrière

Le lien avec le bZ4X est clair avec les entourages noirs des passages de roue et un élément noir sous les phares. Sur le Lexus, ces deux éléments ne sont toutefois pas reliés comme sur la Toyota.

À l'arrière, une barre lumineuse s’apparente à la dernière génération des nouveaux VUS de Lexus, et des protubérances au-dessus de la fenêtre de lecture évoquent le diffuseur arrière du Toyota C-HR.

Photo : Lexus Le concept Lexus RZ, trois quarts avant

Par ailleurs, les vues latérales partagées dans le cadre de la présentation de Toyota montrent une évolution proche du prototype LF-Z vu précédemment, avec certaines lignes de caractère effacées et d'autres plus proéminentes.

On a également présenté en avant-première aujourd'hui une voiture appelée Electrified Sport, dotée d'un très long nez et de lignes très séduisantes, qui serait inspirée de la LFA. Lexus fait des promesses concernant les capacités de ce modèle, certaines en rapport avec les performances (0-97 km/h en 2 secondes et des poussières) et d'autres avec l'autonomie qui, selon la société, atteindra 700 km. On dit qu'elle pourrait fonctionner avec des batteries à semi-conducteurs.

Il y avait moins à dire sur les autres concepts Lexus présentés en avant-première aujourd'hui, ce qui était prévisible étant donné les noms imaginatifs : Electrified Sedan et Electrified SUV. La première ressemble à une berline de style coupé sport, le second à un VUS, mais plus massif que le RZ, et qui pourrait loger trois rangées de sièges.

Photo : Lexus Le concept Lexus Electrified Sport

Photo : Lexus Le concept Lexus Electrified Sedan