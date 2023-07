Le nom TZ serait retenu pour un VUS Lexus à trois rangées

Lexus travaillerait sur un véhicule utilitaire à trois rangées, qui adopterait le nom de TZ. C’est selon un membre utilisateur d’un forum regroupant les propriétaires de véhicules Lexus RX (Lexus RX Owners),

S’il l’affirme, c’est qu’il a découvert que Toyota a déposé, en juillet dernier, des demandes d’utilisation de noms de marques auprès du bureau de la propriété intellectuelle de l’Union européenne.

Parmi les noms aperçus, on retrouvait « Lexus TZ 450e » et « Lexus TZ 550e ».

Lexus propose déjà un véhicule électrique sous le nom de RZ. Ce dernier se veut une version à cinq places du RX. Or, la compagnie vient de nous présenter le TX, un modèle à essence offrant trois rangées. La logique derrière l’utilisation des lettres TZ concorde.

Lexus n’a pas précisé à quel moment elle allait introduire un utilitaire électrique offrant sept ou huit places, mais on sait que ça va venir, car à la fin de 2021, la maison mère Toyota annonçait son intention de lancer 30 véhicules électriques à travers le monde d’ici 2030 (Toyota et Lexus). Mine de rien, ça veut dire qu’on va voir apparaître ces produits d’ici six ans.

Ça va se bousculer aux portes.

Concept Lexus Electrified SUV, profil Photo : Lexus

Concept Lexus Electrified SUV, trois quarts arrière Photo : Lexus

Toujours à la fin de 2021, Lexus avait présenté en avant-première plusieurs de ces véhicules en dévoilant des versions conceptuelles qui étaient à peine cachées, dont un VUS à trois rangées qu’on avait alors baptisé Lexus Electrified SUV concept.

Ce que le nom TZ nous confirme, c’est que la lettre Z va faire partie de l’offre électrique au même titre que le X actuellement pour les VUS de la marque. Lexus travaillerait même sur une berline sportive du format de l’actuelle IS. On raconte que cette dernière pourrait adopter l’appellation l’IZ.

Avec le nouveau président de Toyota en place, le virage électrique est plus que jamais au cœur des préoccupations. Koji Sato mène la charge afin que l’entreprise qu’il dirige rattrape le temps perdu. Son objectif est de faire en sorte que les véhicules « zéro émission », y compris ceux à pile à hydrogène, représentent 100 % des ventes de Lexus aux États-Unis, en Europe et en Chine d’ici à 2030, et dans le reste du monde d’ici à 2035.