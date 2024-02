• Mazda dévoile la gamme de prix de son CX-70 2025.

Le nouveau VUS de Mazda, le CX-70, a été présenté à la fin du mois de janvier. Alors que son arrivée est imminente sur le marché, la division canadienne de l’entreprise a dévoilé les détails entourant la gamme et la fourchette de prix.

Le CX-70 est essentiellement un CX-90 avec deux rangées de sièges plutôt que trois, et il propose les mêmes mécaniques, soit un 6-cylindres en ligne turbo de 3,3 litres, ainsi qu’un 4-cylindres de 2,5 litres proposés avec moteurs électriques pour une configuration hybride rechargeable.

CX-70 GS-L 49 750 $

La version GS-L est livrée avec le 6-cylindres turbo. Notez qu’avec cette variante, on parle de la version régulière de cette mécanique, celle qui propose une puissance de 280 chevaux et un couple de 332 lb-pi.

Une boîte de vitesses automatique à huit rapports fait équipe avec le moteur de chaque version du CX-70 2025.

CX-70 GT 54 350 $

La version GT en propose bien sûr plus, notamment à la hauteur des roues qui font 21 pouces plutôt que 19 avec la version de base. Elle est équipée de la même version du moteur 6-cylindres. L’affichage tête-haute, une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs de meilleure qualité, la connexion sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto, des sièges arrière chauffants, ainsi qu’une suite de sécurité plus complète, sont des équipements ajoutés à cette dotation.

CX-70 PHEV GS-L 58 750 $

En passant à la version PHEV, on retrouve bien sûr le 4-cylindres sous le capot, en plus d’une batterie de 17,8 kWh qui vient autoriser une autonomie électrique de 42 km. La puissance combinée est à 323 chevaux et 369 lb-pi de couple, avec de l’essence super, il faut le rappeler.

L’équipement est essentiellement le même avec la version GS-L d’entrée de gamme, avec en prime un bloc d’instruments à affichage numérique sur écran de 12,3 pouces.

CX-70 PHEV GT 63 350 $

La version GT vient en rajouter avec du cuir Nappa, des sièges ventilés à l’avant, une prise de 1500 w dans le coffre, ainsi qu’un toit ouvrant panoramique et un hayon à ouverture mains libres.

CX-70 GT-P 58 300 $

La version GT-P, ainsi que celle qui suit, la Signature, propose le 6-cylindres, mais en configuration plus puissante, celle identifiée comme High-Output. Essentiellement, elle voit la mécanique offrir 340 chevaux et 369 lb-pi de couple, toujours avec du carburant super.

Cette variante met davantage l’accent sur la thématique noire qui est la signature du CX-70 en opposition au CX-90. Le niveau d’équipement est rehaussé par rapport à la variante GT.

CX-70 Signature 62 300 $

Les modèles Signature ne sont pas nouveaux chez Mazda. Ils proposent le nec plus ultra en matière de luxe, que ce soit avec la quantité d’équipement offert ou le choix des matériaux qui leur est réservé.

Notez qu’à tous ces prix, on doit ajouter des frais de transports et de préparation de 2195 $.

Pour ce qui est des cotes de consommations, ça se lit comme suit, selon la mécanique :

- 6-cylindres régulier : 9,9 litres / 100 km en ville, 8,4 sur l’autoroute, 9,3 au combiné

- 6-cylindres H/O. : 10,3 litres / 100 km en ville, 8,5 sur l’autoroute, 9,5 au combiné

- 4-cylindres PHEV. : 4,2 Le/100 km

Un dernier truc. La capacité de remorque est au mieux de 3500 livres avec les modèles PHEV, de 5000 avec les autres. Les ventes du modèle vont commencer au printemps.