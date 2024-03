• Une limousine Lincoln Continental utilisée pour le président américain Lyndon Johnson a été vendue aux enchères.

Les limousines présidentielles sont des pièces vraiment uniques. Au fil du temps, certaines d’entre elles sont passées à l’histoire, pour toutes sortes de raisons. Évidemment, celle qui est tristement devenue la plus célèbre est la Lincoln Continentale du président Kennedy, à l’intérieur de laquelle il est décédé en novembre 1963 à Dallas.

Généralement, les anciennes limousines présidentielles sont détruites ou prennent la direction d’un musée. Celle de Kennedy est au Henry Ford de Dearbon, au Michigan, tout comme celle du président Truman.

Mais il y a quelques exceptions. Et quelle ne fut pas notre surprise de découvrir l’une d’elles offerte aux enchères sur le site Bring a Trailer le week-end dernier ? Les mises étaient possibles jusqu’à dimanche (24 mars) et c’est à un prix de 130 000 $ US que la voiture a été vendue.

Lincoln Continental 1965 du président Johnson Photo : Bring A Trailer

Lincoln Continental 1965 vendue 130 000 $ Photo : Bring A Trailer

Lincoln Continental 1965 noir Photo : Bring A Trailer

Incroyablement, une autre Lincoln Continental du président Lyndon Johnson a déjà été vendue sur ce site, mais c’était un modèle régulier que le politicien aimait conduire sur son ranch. Celle qui vient d’être vendue est une limousine qui s’étend sur 21 pieds.

Ce modèle est l’une des 500 limousines allongées et renforcées qui ont été fabriquées par la firme Lehmann-Peterson de Chicago entre 1964 et 1970. Le gouvernement fédéral en a acheté 15, et parmi elles, cette Lincoln est probablement la seule à être tombée aux mains d’un propriétaire privé.

Le vendeur, John Lawlor, a conservé cette voiture pendant 22 ans. Elle porte une plaque LBJ (Lyndon B. Johnson) du Massachusetts. Elle a été conduite au fil des années, si bien qu’elle montre quand même 37 000 miles d’usure. C’est peu, mais c’est beaucoup en même temps pour ce genre de modèle.

La limousine Lincoln Continental 1965 Photo : Bring A Trailer

Concernant son comportement, le propriétaire la compare à celui d’un bloc de béton. On peut facilement imaginer le poids énorme de cette voiture, probablement à 6000 livres.

Cette Lincoln n’est toutefois pas blindée. Elle est animée par un V8 de 430 pouces cubes (7 litres). Son équipement comprend un petit bar avec des carafes en cristal et un téléphone de la Maison-Blanche avec des boutons d’accès direct au-dessus du combiné. Quelques équipements modernes, tels qu’un lecteur de disques compacts Sony et des haut-parleurs Panasonic, ajoutés par un ancien propriétaire, datent de l’administration Clinton et sont placés à l’abri des regards.

Lincoln Continental 1965, logo Photo : Bring A Trailer

Lorsque John Lawlor a acheté la Lincoln en 2002, il pensait avoir acquis une limousine Lehmann-Peterson régulière. Mais le livreur s’est présenté avec une boîte unique, comprenant un porte-clés en or et un stylo identifié de l’inauguration de Johnson en 1965. Il a demandé au propriétaire : « Où avez-vous eu la limousine de Lyndon Johnson ? » Ce dernier a répondu : « Je ne savais pas que j’avais la limousine de Lyndon Johnson ».

Les limousines présidentielles modernes, de véritables chars d’assaut blindés, n’ont plus rien à voir avec les versions de production des modèles sur lesquels elles sont basées.

C’est ce qui rend la vente de cette Lincoln d’autant plus spéciale. On ne reverra peut-être plus ce genre de transaction.

L'intérieur de Lincoln Continental 1965 Photo : Bring A Trailer

Aperçu de Lincoln Continental 1965 de l'intérieur Photo : Bring A Trailer

Sièges de Lincoln Continental 1965 Photo : Bring A Trailer

La limousine Lincoln Continental 1965 du président des États-Unis Photo : Bring A Trailer

Lincoln Continental 1965 du président américain Lyndon Johnson Photo : Bring A Trailer

Lincoln Continental 1965 vendue aux enchères Photo : Bring A Trailer