• Le Fiat 500L ayant transporté le pape François lors de sa visite aux États-Unis en 2015 sera vendu aux enchères.

S’il y a bien un modèle usagé qui vaut très peu sur le marché, c’est bien le Fiat 500L. Lancé en 2014, ce modèle a tout fait sauf se bâtir une solide réputation sur le marché, notamment en raison d’une combinaison moteur et transmission douteuse, sans compter une fiabilité plutôt moyenne.

Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir qu’un modèle de 2015 qui s’apprête à passer à l’encan pourrait se vendre jusqu’à 100 000 $ US ? En fait, on estime son prix de vente entre 50 000 $ US et 100 000 $ US.

Qu’est-ce qui peut justifier une telle hausse de prix pour un exemplaire ? C’est simple, il faut regarder l’histoire de cette version pour comprendre.

Fiat 500L 2015 utilisé par le pape François | Photo : RM Sothebys

La première chose qui frappe, c’est son compteur, qui indique un vécu de 773 miles seulement. Mais ce n’est pas ce qui explique le potentiel prix de vente. Pour comprendre, il faut reculer en septembre 2015 pour réaliser que ce 500L avait été fourni à l’Église catholique pour la visite du pape aux États-Unis.

Et pourquoi cette voiture ? Lorsqu’on y pense, c’est tout à fait logique, en ce sens où la Fiat 500L était de fabrication italienne, et qu’elle se voulait relativement spacieuse à l’arrière.

Aussi, le pape François a toujours mentionné vouloir être le plus humble possible lors de ses déplacements ; il est difficile de pousser l’humilité plus loin que de circuler à bord d’un Fiat 500 L.

L'habitacle de la Fiat 500L 2015 | Photo : RM Sothebys

La Fiat 500L 2015, moteur | Photo : RM Sothebys

Le modèle proposé n’a pas subi de modifications, si bien qu’il est toujours équipé de son 4-cylindres turbo de 1,4 litre, un moteur qui fournissait 160 chevaux et 184 lb-pi de couple. Une boîte de vitesses automatique à six rapports fait équipe avec lui. Non, ni les vitres ni la carrosserie ne sont blindées.

Ce Fiat 500L a été aussi été utilisé lors de la parade de la Saint-Patrick à New York en 2016. Il avait été donné par l’archidiocèse de New York au profit de causes catholiques, et acquis par la collection Dare to Dream. La vente comprend notamment une copie d’un certificat d’enregistrement antérieur mentionnant l’archidiocèse de New York comme propriétaire légal.

Le véhicule sera mis en vente par le groupe RM Sotheby’s à Toronto, le 31 mai prochain. Il sera ironique de le voir défiler sur les blocs aux côtés de modèles comme une Lamborghini Miura de 1972 (prix estimé à 3,5 millions), ainsi qu’une Bugatti Veyron de 2008 (prix estimé à 1,75 million), entre autres.

Enfin, il est à noter que le Fiat 500L sera offert sans prix de réserve, ce qui signifie que si les enchères plafonnent à 10 000 $, ce sera ça, le prix de vente.

On va voir jusqu’où la folie ira.