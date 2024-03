• Un concessionnaire Porsche en Floride vend un Tesla Cybertruck à 289 999 $, après l’avoir acheté pour 244 000 $.

C’est souvent la folie sur le marché de la revente avec certains modèles rares et exclusifs, et l’on vient d’en avoir une autre preuve tangible avec l’achat et la revente d’un Tesla Cybertruck au cours des dernières semaines.

En ce moment, le véhicule est détenu par un concessionnaire Porsche situé en Floride et il est affiché au prix de 289 999 $ US, ce qui est de la folie pure considérant que le prix de détail suggéré varie entre 60 000 $ US et 100 000 $ US. Dans ce dernier cas, on parle de la version Cyberbeast qui est équipée de trois moteurs et qui offre des performances à couper le souffle.

La semaine dernière, on apprenait que le véhicule avait été acquis lors d’un encan Manheim pour la coquette somme de 244 000 $ US. C’est bien sûr le concessionnaire Porsche qui était derrière la transaction, lui qui tente de réaliser un profit de 46 000 $ US avec la revente du modèle.

Ce que l’on a appris également, c’est qu’un groupe (givemethevin.com) avait versé 210 000 $ US au propriétaire original, qui aura fait un bon coup d’argent avec la vente de son exemplaire, pour ensuite le vendre à l’encan de Manheim.

Tesla Cybertruck gris Photo : D.Boshouwers

Ce qu’il faut toutefois comprendre, c’est que Tesla interdit aux nouveaux propriétaires la revente du Cybertruck dans le seul but de réaliser un profit. Une clause intéressante oblige tous les acheteurs à demander le rachat de leur véhicule par la compagnie s’ils veulent le vendre. Ce n’est que si Tesla refuse de le racheter que le propriétaire peut alors le refiler lui-même, sans pénalité. Cette dernière pouvait atteindre 50 000 $ US ou le montant le plus élevé entre cette somme et le profit réalisé.

Ainsi, le propriétaire initial qui a revendu son véhicule 210 000 $ US au groupe givemethevin.com, qui l’a par la suite offert à l’encan de Manheim, pourrait se faire demander 110 000 $ US s’il a payé son véhicule 100 000 $, par exemple.

Qu’importe, c’est de la pure folie spéculative et selon plusieurs experts, ça pourrait ne pas durer, surtout lorsqu’on va commencer à voir des Cybertruck en plus grand nombre sur les routes.

Une petite recherche en ligne nous a permis de trouver plusieurs exemplaires à vendre, y compris cinq sur le site américain de CarGurus. On peut voir l’exemplaire du concessionnaire floridien, ainsi qu’un autre qui est annoncé à 300 000 $ US. Pour les autres, ça varie entre 225 000 $ et 259 900 $.