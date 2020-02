C’est la fin pour la Lincoln MKZ

La grande nouvelle chez Lincoln cette semaine a été l’annonce de l’arrivée d’un VUS électrique, fruit d’une collaboration avec le partenaire Rivian. Lors de cette dernière, une autre décision prise par le constructeur a été communiquée aux médias, soit celle du retrait de la berline MKZ du catalogue après l’année modèle 2020.

Le site Autoblog a depuis appris que la production de la MKZ à l’usine d’assemblage de Hermosillo au Mexique cessera cet été et que les ventes se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. Les installations seront alors remises à niveau pour l’assemblage de la fourgonnette commerciale Ford Transit Connect.

On ne peut pas parler d’une grande surprise, car la cousine de la MKZ, la Ford Fusion, a tiré sa révérence à la fin de 2018. Il n’était clairement pas question de dépenser une fortune pour renouveler une voiture qui ne se vend pas beaucoup.

Ford et Lincoln se concentrent sur les VUS, les camions et les véhicules commerciaux en Amérique du Nord, sans compter tout ce qui s’investit en matière d’électrification et de conduite autonome.

Avec la disparition de la MKZ plus tard dans l’année, la Continental sera la seule berline de la gamme Lincoln. Malheureusement pour les amateurs du genre, cette dernière est peut-être aussi sur du temps emprunté. Les rumeurs veulent qu’elle se retire après l’année modèle 2021.

L’actuelle MKZ a été introduite pour 2013 et a fait l’objet d’une refonte pour 2017. Les ventes aux États-Unis ont atteint un pic d’environ 34 000 unités en 2014 et n’ont cessé de baisser depuis, avec un total de 17 725 exemplaires en 2019.

Au Canada, il s’en est vendu 367 l’an dernier contre 833 en 2018, une baisse de 55,94 %.