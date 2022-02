Chevrolet Malibu : suspension des commandes

Si vous attendiez à la dernière minute pour commander une des dernières Chevrolet Malibu qui sera construite, vous avez peut-être étiré l’élastique un peu trop longtemps. En effet, selon le site Cars Direct, Chevrolet n’accepte plus de commandes pour sa berline intermédiaire.

« En ce qui concerne la Malibu, nous ne prenons plus de commandes, car nous en avons reçu suffisamment pour combler l’année modèle 2022 », a déclaré Kevin Kelly, porte-parole de Chevrolet, au site Internet la semaine dernière.

Il est à noter que Chevrolet n’a pas officiellement annoncé la fin de la Malibu, mais on sait que la production du modèle doit cesser au cours des prochaines années. Cependant, on imagine mal comment Chevrolet voudrait investir des sommes faramineuses pour un produit qui ne se vend plus. L’an dernier, seulement 39 376 unités ont été écoulées du côté américain, 1613 au Canada.

Voilà donc une autre berline intermédiaire qui va tomber au combat. Celles qui sont toujours présentes dans le segment ne l’ont pas facile non plus. Un véhicule comme la Honda Accord, qui s’écoulait à 388 435 exemplaires en 2014 aux États-Unis, n’a vu que 202 676 consommateurs la réclamer en 2021 (17 165 en 2013 au Canada contre 6403 en 2021). La Toyota Camry, qui voyait 472 808 de ses unités être vendues en 2007, est passée à 313 795 ventes en 2021 chez nos voisins du sud (de 18 245 en 2013 à 11 897 en 2021 au Canada).

Ailleurs dans le segment, d’autres berlines intermédiaires se sont plus vendues que la Malibu aux États-Unis, soit la Nissan Altima (103 777 unités), la Hyundai Sonata (93 142 unités) et la Kia K5 (92 326 unités). Les données respectives pour le Canada sont de 4121 unités pour la Sonata, 1335 pour la Kia K5 et 1217 pour la Nissan Altima.

Il n’y a pas que la Malibu qui en arrache, comme nous le démontrent ces chiffres.