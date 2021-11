General Motors a annoncé que les livraisons des premiers GMC Hummer EV vont avoir lieu dès le mois de décembre. C’est le grand patron de la division GMC, Duncan Aldred, qui en a fait l’annonce.

Rappelons qu’au Canada, il faudra se montrer plus patients, car la première mouture du pickup électrique baptisée Hummer Edition 1 est réservée au marché américain. Il s’agit de la version haut de gamme du modèle, celle qui exige un déboursé de quelque 100 000 $ américains.

Une donnée intéressante a aussi été partagée lors de l’annonce, soit l’autonomie de cette première livrée, 329 miles (529,47 km). GM avait annoncé 350 miles au départ (563 km), ce qui sera assurément atteignable avec les prochaines déclinaisons, moins chères et dotées de capacités plus importantes en la matière.

Et parlant de capacités, mentionnons que ce premier modèle pourra remorquer jusqu’à 7500 livres et en transporter jusqu’à 1300. On en attend plus des versions subséquentes.

Plus de 80 % des réservations reçues jusqu’à maintenant pour le Hummer concernent l’Edition 1. Selon Duncan Aldred, quelque 125 000 personnes ont exprimé leur intérêt envers un Hummer, près de la moitié en y allant d’un dépôt de 100 dollars pour en réserver un. GM a déclaré que tout ce qui avait été prévu en fait de production pour cette première année affiche complet.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : GMC GMC Hummer EV, arrière

Quant au côté historique de la chose, mentionnons que la camionnette Hummer EV rejoint la Rivian R1T sur le marché. Le F-150 Lightning de Ford sera lancé en 2022, et d’autres suivront, notamment du côté de Chevrolet. Tesla travaille à la construction d’une usine d’un milliard à Austin, au Texas, où sera notamment assemblé le Cybertruck, bien que la date concernant l’arrivée de ce modèle demeure imprécise.

Le Hummer a fait la manchette la semaine dernière lorsque le président américain Joe Biden en a pris le volant lors d’une visite de l’usine d’assemblage Factory Zero de GM, au Michigan.

Le prochain véhicule électrique du groupe General Motors sera le VUS Cadillac Lyriq en 2022. Les versions électriques des Chevrolet Silverado et GMC Sierra seront quant à elles dévoilées le 5 janvier. La version VUS du Hummer suivra pour 2023. Duncan Aldred s’attend à ce que celle-ci représente en bout de piste la majorité des ventes du nouveau Hummer.