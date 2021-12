La LOA (location avec option d'achat) est un contrat de type leasing auto qui permet, à l'issue de la location, de devenir le plein propriétaire du véhicule moyennant une somme complémentaire établie au début du leasing voiture. C'est cette possibilité d'achat à l'issue du leasing véhicule qui le différencie de la location longue durée et qui le rend particulièrement intéressant.

Si l'on s'imagine généralement que de telles offres de leasing auto ne sont disponibles que pour des véhicules neufs, il est en fait de plus en plus fréquent de bénéficier d'une LOA sur des voitures d'occasion. On a ainsi l'opportunité de cumuler les avantages financiers d'un véhicule d'occasion, bien moins cher qu'une voiture neuve au prix coûtant, et les atouts d'un leasing voiture.

Le leasing véhicule de type LOA offre en effet la possibilité de profiter d'une voiture sans avoir à débourser d'un coup la somme conséquente que représente un tel bien. Dans le cadre d'une location avec option d'achat, on verse généralement un premier montant variable, décidé au début du contrat, puis des mensualités fixes. Au bout de plusieurs années, à nouveau selon les conditions contractuelles, on aura la possibilité d'acheter la voiture et d'en devenir le propriétaire. Il s'agira alors de verser une somme qui correspondra au restant dû sur le véhicule. S'il est vrai que les établissements financiers tels que les banques proposent des prêts permettant de financer des voitures neuves ou d'occasion, ces derniers sont assortis de frais bancaires souvent élevés, ce qui tend à les rendre financièrement moins intéressants que les contrats de leasing.

Le leasing d'une voiture neuve promet de nombreux avantages que la location d'un véhicule d'occasion n'offre pas. Les véhicules neufs sont en effet généralement assortis d'une garantie de plusieurs années. Dans le cadre d'une LOA, vous aurez la possibilité de bénéficier d'une période au cours de laquelle vous n'aurez aucun frais d'entretien à débourser. Les vidanges, les contrôles et toutes les éventuelles réparations sur le véhicule entrent dans la garantie constructeur et les entreprises proposant la location avec option d'achat peuvent même vous proposer d'allonger cette garantie sur plusieurs années supplémentaires. Qui plus est, lorsque vous optez pour une voiture neuve dans le cadre de votre leasing auto, vous avez la possibilité de choisir toutes les options qui vous sont véritablement utiles ou tout simplement celles que vous désirez. De la même manière, la personnalisation est optimale lorsque vous choisissez une voiture neuve en leasing. Vous pouvez choisir la couleur ou tous les éléments personnalisables proposés par le constructeur.

Vous souhaitez acquérir une voiture neuve dans le cadre d'une LOA pour tous les avantages qu'un tel contrat offre ? Découvrez le leasing Renault avec Agilauto, qui vous permettra de profiter de tous les atouts d'un véhicule de la marque au losange sans la contrainte des frais. En optant pour une voiture neuve dans le cadre de votre leasing Renault avec Agilauto, vous avez l'opportunité de choisir le modèle qui vous plaît sans avoir à attendre que ce dernier apparaisse sur le marché automobile.