Voici peut-être le prochain logo de la Nissan Z

Lorsque les activités reprendront leur cours normal dans l’industrie automobile, nous aurons beaucoup de choses à nous mettre sous la dent, y compris toutes les nouvelles et rumeurs concernant la prochaine génération de la Nissan Z.

Ce qu’on sait jusqu’ici à propos du modèle, c’est qu’il est censé nous ramener aux racines du véhicule original, ce qui est une excellente nouvelle. Et ça semble vouloir inclure le logo découvert par le site Motor Trend. En fait, ce dernier aurait été déposé auprès des autorités par la division canadienne de Nissan. La lettre Z en question n’a jamais été vue sous cette forme précise, bien qu’elle présente les traits et détails des deux premières moutures du modèle, soit les 240 et 280.

La demande a été effectuée le 12 mars dernier et à l’intérieur de celle-ci, on retrouve une référence d’utilisation pour une « voiture sport ».

Ce nouveau logo Z ressemble à celui de la 240Z originale. Nissan a conservé la barre transversale de ce dernier avec la 280ZX, mais elle a été abandonnée avec les signatures subséquentes.

Si Nissan veut faire appel à la nostalgie des voitures anciennes avec ce nouveau logo, voilà un pas dans la bonne direction. Quant au groupe motopropulseur et au châssis, on aura bien sûr droit à une approche contemporaine. Les rumeurs parlent notamment d’un moteur V6 biturbo de 3 litres (semblable à celui qui sert les Q50/Q60 Red Sport) à l’animation. Une transmission manuelle serait encore en préparation et l’habitacle profitera d’une refonte complète. Il ne faut pas oublier que la conception de la Z actuelle date du début des années 2000.

Toujours selon les rumeurs, le modèle nous parviendrait d’ici deux, à condition que l’on retrouve une certaine forme de normalité d’ici quelques mois.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.