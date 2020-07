Une des nouvelles voitures les plus attendues à travers l’industrie est assurément la Z de Nissan. Après tout, on parle d’un produit iconique pour la marque. Le renouvellement de la Z, c’est comme la refonte de la Mustang chez Ford ; une grosse affaire.

Or, en attendant les détails officiels, les rumeurs vont dans toutes les directions et c’est de bonne guerre. L’une d’elles faisait état d’une quelconque forme d’électrification dès les premiers pas de la nouvelle génération, mais ce ne sera pas le cas, semble-t-il.

En fait, un des principaux dirigeants de la firme a fortement insinué que le coupé ne fera pas ses débuts avec une propulsion hybride ou électrique, mais il n’a pas exclu que la compagnie se lance dans le segment des sportives électrifiées le moment venu.

« Ce que je peux vous dire, c’est que je vois encore de la place pour deux choses différentes. Probablement qu’à court terme, on voit arriver une technologie un peu plus conventionnelle. Par conventionnel, j’entends un moteur à combustion interne », a précisé Ivan Espinosa, vice-président de la stratégie mondiale des produits de Nissan, lors d’un entretien avec la société australienne CarAdvice.

Photo : Nissan Nissan 370Z, édition 50e anniversaire, profil

Il n’a pas révélé non plus ce que réserve la prochaine Z mécaniquement. Il faudra donc attendre de voir le modèle faire ses débuts pour le savoir, mais il a averti de ne pas s’attendre à une Z équipée d’une batterie dans un avenir proche. La technologie électrique « n’est pas au niveau où vous pouvez fournir les performances attendues dans une voiture de sport », a-t-il ajouté. De plus, le poids ajouté par le bloc de batteries demeure un ennemi. Fournir des performances constantes est également un défi, mais son équipe tire des leçons du programme de Formule E de Nissan.

La question de savoir si la Z doit être électrifiée demeure aussi un débat. Certains soutiennent qu’elle devrait adopter une forme d’électrification pour embrasser la modernité, tandis que d’autres insistent sur le fait qu’elle doit rester fidèle à ses racines. Quel que soit votre camp, CarAdvice pense qu’un autre problème empêche Nissan d’électrifier la Z. La publication spécule que la prochaine Z sera basée sur une évolution de la plateforme qui accueille la voiture actuelle et cette architecture n’a pas été développée en pensant à une quelconque électrification. Est-ce le cas ? Seul l’avenir nous le dira. De son côté, Nissan se fait très avare de commentaires.

Pour ce qui est de l’avenir, on laisse entendre qu’une voiture de performance électrifiée est probable.

« Nous voyons encore de la place pour un peu plus d’innovation avec les moteurs à combustion interne. À moyen ou long terme, vous pourriez commencer à entendre dire que Nissan explore l’avenir de l’électrification avec une voiture sport. » - Ivan Espinosa

Nissan publiera plus d’informations sur la prochaine génération Z dans les semaines à venir et le modèle fera ses débuts mondiaux en ligne avant la fin de 2020.