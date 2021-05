Une entrée dès cet automne pour la prochaine Nissan Z ?

S’il y a une voiture qui est attendue avec impatience, et depuis longtemps par les amateurs, c’est bien la Z de Nissan. Son dernier renouvellement ne date pas de l’ancienne décennie, mais bien de la précédente !

On a eu droit à la présentation virtuelle du modèle en septembre dernier, mais Nissan s’est montrée bien discrète quant au moment où sa bête allait enfin voir le jour. On comprend la stratégie, et encore plus en temps de pandémie. Ajoutez à cela la crise des puces électroniques et c’est comme si aucune date ne pouvait plus tenir dans l’industrie.

Néanmoins, on peut y aller avec des approximations. Une de celles qui circulaient depuis le début de l’année voulait que le modèle soit présenté ce mois-ci. Puisque cela ne s’est pas produit, on se tourne vers l’avant pour émettre une autre hypothèse. Et selon ce qui se discute, notamment sur le Forum New Nissan Z, le lancement pourrait avoir lieu en novembre. La date du 15 est avancée, mais c’est tôt pour être si précis.

Novembre, c’est le mois du Salon de Los Angeles. On dit ça comme ça.

Photo : Nissan Prototype Nissan Z 2022, arrière

L’information vient d’une source anonyme identifiée comme un « membre du personnel de Nissan ». On ne sait pas quel poste la personne occupe ou à quel point elle est branchée. On n’a donc pas trop le choix de se fier à l’information, mais aussi de la prendre avec un grain de sel.

En attendant, on ne peut qu’anticiper le moment où nous aurons l’occasion de prendre le volant de cette nouvelle Z qui sera animée par un V6 biturbo de 3 litres. Les 400 chevaux promis seront envoyés aux roues arrière par l’intermédiaire d’une boîte manuelle à six rapports ou encore d’une transmission automatique à neuf vitesses signée Mercedes-Benz (9G-Tronic).

Un autre dossier à suivre.

