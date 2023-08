Le Lucid Gravity 2025 va faire ses débuts en novembre

• Le Lucid Gravity 2025 sera présenté en novembre prochain.

La compagnie Lucid Motors est l’une de ces nouvelles entreprises qui tentent de percer le marché automobile avec des produits tout électriques. La firme nous propose déjà la berline Air et dès novembre prochain, le deuxième véhicule qu’elle va commercialiser va faire ses débuts.

Le VUS Gravity avait été annoncé environ à la même date l’an dernier par cette firme basée en Californie.

Lucid Motors est en voie de produire 10 000 véhicules cette année, ce qui commence à être un chiffre intéressant.

Dévoilement de Lucid Gravity 2025 Photo : Lucid Motors

À quoi s’attendre du nouveau Gravity ? La compagnie n’a pas fourni trop de détails au moment d’écrire ces lignes, mais on a une bonne idée de ce qui nous attend avec ce qu’on nous avait dévoilé l’année dernière.

Le Gravity sera un modèle de taille intermédiaire, mais qui va compter trois rangées au besoin. Différentes configurations intérieures vont offrir des options aux consommateurs, comme un aménagement à six places avec des fauteuils de type capitaine à la deuxième rangée.

La compagnie affirme que son modèle va redéfinir son segment en matière de luxe.

« Tout comme la Lucid Air a redéfini la catégorie des berlines, le Gravity aura un impact sur le monde des VUS de luxe, établissant de nouvelles références dans tous les domaines », a déclaré Peter Rawlinson, le chef de la direction et le directeur technique du groupe Lucid.

Ce sera à suivre, bien sûr, lorsque nous pourrons voir le véhicule en novembre.

Le nouveau Lucid Gravity 2025, intérieur Photo : Lucid Motors

Ce à quoi l’on peut s’attendre aussi, c’est que le Gravity soit assemblé sur la même plateforme que la berline Air, et qu’il profite des mêmes organes électriques. Si c’est le cas, on devrait retrouver un VUS offrant autour de 800 km d’autonomie, dans le cas de la version la plus généreuse à ce chapitre.

Le constructeur a commencé à tester le Gravity sur les routes américaines il y a quelques mois déjà. Cependant, ce n’est qu’à la fin de 2024 que la production sera officiellement lancée.