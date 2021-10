Le Lucid Gravity en voie pour un lancement fin 2023

La marque Lucid a confirmé qu’elle compte mettre sur le marché le Gravity après sa berline électrique Air vers la fin de 2023. Sans surprise, le multisegment Gravity partage la plateforme appelée Lucid Electric Advanced Platform (LEAP) de l’Air. Le constructeur promet une autonomie dépassant les 400 milles, soit près de 650 km.

Le vice-président du design de Lucid, Derek Jenkins, a pris la peine d'expliquer la mission précise de ce véhicule lors d'un entretien avec Automotive News. Il précise que les consommateurs ne doivent pas s'attendre à un véhicule tout-terrain pur et spartiate conçu pour franchir les pistes les plus difficiles. Le Gravity sera plutôt un multisegment de luxe de banlieue. Il affichera « force et robustesse » et aura une « garde au sol respectable », précise Jenkins, mais il sera avant tout destiné à une utilisation sur route.

Les premières images du modèle publiées par Lucid montrent une « ligne de descente claire de la berline Air ». De plus, le Gravity sera peut-être plus large que sa camarade d'écurie, mais il aura la même longueur, à quelques millimètres près. Jenkins a aussi évoqué que le Gravity sera sans doute plus « haut de gamme » que l'Air.

Photo : Lucid Lucid Gravity, trois quarts arrière

Quoi qu'il en soit, le Gravity se démarquera dans le paysage des VUS électriques de luxe en proposant un groupe motopropulseur à deux moteurs produisant 1 080 chevaux, alors qu’un troisième moteur offert parmi les options haussera la puissance à 1 300 chevaux !

Un second modèle appelé Air verra peut-être le jour d’ici deux ans, mais le constructeur a d’autres cartes dans sa manche pour sa gamme naissante. L'année dernière, il a été question d'une camionnette électrique. Aujourd'hui, on parle également d'une deuxième plateforme en voie de développement qui permettrait à Lucid de produire une gamme de véhicules électriques plus abordables.

Photo : Lucid Lucid Gravity, trois quarts arrière, fig. 2

Photo : Lucid Lucid Gravity, arrière