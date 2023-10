Le Lucid Gravity fera son entrée au Salon de Los Angeles

Lucid présentera son deuxième modèle, le VUS Gravity, le 16 novembre lors du Salon de l'auto de Los Angeles 2023, a annoncé la compagnie californienne axée sur les véhicules électriques. Le Lucid Gravity suit donc dans les traces de la berline Lucid Air.

La production du Gravity débutera à la fin de 2024, ce qui veut dire que le Gravity débutera sur le marché nord-américain en tant que modèle 2025.

Lucid avait précédemment annoncé le lancement du Gravity pour novembre et a montré des photos d'un prototype camouflé en phase de test. Les photos du prototype, ainsi que les images déjà diffusés, indiquent que le Gravity adoptera un style similaire à celui de l'Air, dont il partagera la plateforme.

Lucid Gravity 2025 Photo : Lucid Motors

Cette plateforme est une conception modulaire connue sous le nom de LEAP (Lucid Electric Advanced Platform). Elle prend en charge des puissances de plus de 1200 chevaux et des estimations d'autonomie de plus de 500 miles (800 km) pour l'Air. Aucune spécification n'a été révélée pour le Gravity, mais Lucid dit de s’attendre à une autonomie supérieure à celle de tous les autres VUS électriques actuellement sur le marché.

Cela est d'autant plus impressionnant que le Gravity est un VUS intermédiaire de trois rangées qui peut accommoder jusqu’à sept personnes. Les acheteurs auront également le choix entre une version à deux rangées avec cinq sièges ou une version à trois rangées avec six sièges, la deuxième rangée consistant dans ce cas de deux sièges individuels inclinables.

Dévoilement du tout nouveau Lucid Gravity 2025 Photo : Lucid Motors

Le Gravity disposera également d'un toit en verre, tout comme l'Air. Lucid a confirmé que le VUS sera doté d'un tableau de bord numérique de nouvelle génération avec la dernière interface utilisateur de la société et des technologies d'assistance à la conduite automatisée.

La production aura lieu dans la même usine de Casa Grande, en Arizona, où l'Air est assemblée. Il est possible que la production d'exemplaires partiellement assemblés (Semi Knocked-Down) se fasse également dans la deuxième usine de Lucid, à Jeddah, en Arabie saoudite.

Les acheteurs pourront réserver le Lucid Gravity aussitôt le modèle présenté à Los Angeles le 16 novembre. La compagnie n'a pas encore partagé de détails concernant les prix ; on peut toutefois s’attendre à ce que le Gravity soit commercialisé avec des versions plus coûteuses, à l'image de l'Air. L'Air a été lancée en 2020, mais sa version d’entrée de gamme (Pure RWD), qui débute à 77 400 $ aux États-Unis avant les frais de transport, n'a été lancée que ce mois-ci. Il se peut que nous ne voyions pas de Gravity "abordable" avant un certain temps ...