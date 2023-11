• Lucid Motors a dévoilé son VUS électrique Gravity ce matin.

La compagnie Lucid Motors a profité de la tenue du Salon de l’auto de Los Angeles pour présenter le troisième modèle à rejoindre sa gamme, le VUS Gravity. On sait que ce dernier est en préparation depuis un certain temps déjà, mais là, c’est fait, il rejoint officiellement la famille qui compte déjà sur deux berlines, celle nommée Air et l’autre qui a récemment fait ses premiers pas, la Sapphire.

Et dans le monde actuel, un VUS était la suite logique, car il ne faut pas se le cacher, c’est ce que les consommateurs réclament, majoritairement.

Le modèle reprend la signature stylistique des autres produits de la marque et puisque celle-ci est plutôt réussie, on a découvert un utilitaire au style élégant dans la ville des anges.



Le Lucid Gravity 2025, intérieur Photo : D.Boshouwers

Grâce à sa configuration électrique qui permet de maximiser l’espace intérieur, on retrouve un aménagement à trois rangées, capable d’accueillir un total de sept adultes, Lucid prend le temps de le souligner. Le luxe est omniprésent, comme ailleurs avec les autres créations de cette firme californienne.

Le modèle profite de son propre châssis, mais de la motorisation qui sert la berline Air.

« Le VUS Gravity représente une avancée significative pour la technologie et le design de pointe de Lucid. Les clients vont découvrir une combinaison sans précédent d’espace et de maniabilité, de luxe et de polyvalence, tous intégrés de manière transparente dans un véhicule remarquable avec l’expérience de conduite et l’autonomie d’un vrai Lucid », a déclaré Peter Rawlinson, qui est entre autres le chef de la direction de Lucid Motors.

Dévoilement du Lucid Gravity 2025 Photo : D.Rufiange

L’aérodynamisme a bien sûr été priorisé, ce qui est toujours le cas avec un modèle électrique. C’est pourquoi on retrouve un design très épuré qui comprend notamment l’intégration des poignées de porte dans la carrosserie. Les flancs arrondis du véhicule sont aussi une signature Lucid, un élément qui facilite la reconnaissance du modèle sur la route, ainsi que sa capacité à fendre l’air.

Tout cela permet d’obtenir un coefficient de traînée inférieur à 0,24 cx, un profil aérodynamique inégalé avec les autres VUS à trois rangées de l’industrie.

Le nouveau Lucid Gravity 2025, avant Photo : D.Boshouwers

Quant au groupe motopropulseur, il se veut une évolution de celui de la berline Air. Lucid ne fournit pas encore de détails, mais deux capacités de batterie seront proposées, avec une autonomie maximale de 708 kilomètres, selon Lucid. Les batteries sont les mêmes que celles de la berline Air, mais elles sont disposées différemment en raison des exigences entourant le design d’un VUS à trois rangées.

La recharge devrait être tout aussi exceptionnelle grâce à une architecture de 900 volts. Techniquement, il serait donc possible de récupérer 322 km en seulement 15 minutes, à condition de trouver un chargeur qui fonctionne à plein régime.

Technologiquement avancé, le VUS Gravity s’inscrit dans la même philosophie de conception que la berline Air ; en offrir plus et le faire sans accepter de compromis.

Tout cela est bien sûr intéressant. On ne peut que souhaiter la réussite de cette autre entreprise naissante dans l’univers du véhicule électrique. Avec des coûts de développement élevés, la santé financière du groupe demeure précoce, mais on semble prendre les moyens pour faire de cette entreprise une réussite.