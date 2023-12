• Lucid Motors partage une vidéo montrant son VUS Gravity tracter un avion hors d’un hangar.

Au Salon de Los Angeles, la firme Lucid Motors a enfin dévoilé son VUS Gravity. Ce dernier s’accompagne d’une fiche technique impressionnante. Parmi les éléments remarquables, il y a cette capacité de remorquage annoncée à 6000 livres.

On le sait, historiquement, c’est le talon d’Achille des véhicules électriques, mais tranquillement, la technologie progresse et l’on voit de plus en plus de modèles offrant des aptitudes intéressantes. C’est le cas des camionnettes électriques, notamment, qui affiche autour de 10 000 livres.

Dans le cas des VUS, ça s’améliore, mais plus lentement. N’empêche, le Tesla Model X propose une capacité de 5000 livres, un chiffre qui était de toute évidence dans la mire de Lucid Motors.

Et pour démontrer à quel point son modèle est habile, la compagnie y est allée d’un petit coup promotionnel en partageant une vidéo montrant son VUS sortir un avion d’un hangar. Cette dernière a été publiée sur le compte X de l’entreprise.

Voir la vidéo

Bien sûr, les images sont plus spectaculaires qu’autre chose, car tracter un modèle qui est sur des roues, sur une surface plane, et qui n’offre aucune résistance, et à basse vitesse, c’est une chose ; en extirper un qui est pris dans la neige ou qui offre une certaine résistance, et à haute vitesse, c’en est une autre. Néanmoins, Lucid montre que son produit est tout de même capable de tirer des charges importantes, car le poids de cet avion (Boom XB-1) est estimé à 13 500 livres.

Le Lucid Gravity en train de remorquer un avion Photo : Lucid Motors

Le VUS Gravity en train de tracter un avion à réaction Photo : Lucid Motors

Avec cette présentation, la marque espère bien sûr que plusieurs acheteurs qui considéraient un modèle de la concurrence s’intéressent à ce qu’elle s’apprête à commercialiser. C’est le défi pour une nouvelle entreprise ; faire connaître ses créations et leurs avantages.

Et parlant des avantages, on ne peut pas passer sous silence l’autonomie du Gravity, supérieure à tout ce que proposent les ennemis. Le Gravity devrait offrir une liberté de plus de 700 km.

Les premières livraisons du Lucid Gravity sont prévues pour la fin de l’année 2024.