Lucid Air : la production est lancée

Nous avons eu l’occasion de vous en parler à quelques reprises et voilà qu’elle devient une réalité ; la production du modèle Air par Lucid Motors s’est mise en branle cette semaine.

Évidemment, tout le gratin était sur place pour célébrer l’événement, que ce soit de futurs propriétaires détenteurs de réservations, des dignitaires de la compagnie, ainsi que Doug Ducey, le gouverneur de l’Arizona.

Les installations de Lucid Motors, Advanced Manufacturing Plant (AMP-1), ne se contentent pas de s’occuper de l’assemblage des voitures elles-mêmes. Une usine voisine, Lucid Powertrain Manufacturing (LPM-1), assemble également les principaux composants du groupe motopropulseur, tels que les moteurs électriques, les composantes électroniques et les blocs de batteries. L’usine donne naissance au bloc-batterie (à partir des cellules), à l’ensemble du moteur, au différentiel et de l’onduleur, ainsi qu’au chargeur bidirectionnel « Wunderbox » qui s’occupe de la recharge rapide de 19,2 kW en courant alternatif et de plus de 300 kW en courant continu.

Un représentant de Lucid a déclaré au magazine Car and Driver que le contrôle complet de la conception et de la fabrication du groupe motopropulseur est l’une des raisons pour laquelle la version de lancement Dream Edition peut produire jusqu’à 1111 chevaux et proposer une autonomie de 520 miles (837 km), certifiée par l’EPA.

Photo : Lucid Motors L'usine de Lucid Motors

La production de la version Dream Edition est fixée à 520 unités, nombre qui n’a pas été sélectionné au hasard, vous le devinez. Par la suite, l’usine de Casa Grande va également fabriquer la Lucid Air Grand Touring. Ce modèle va proposer quelque 800 chevaux alors que son autonomie est à peine inférieure, plus précisément à 830 km, à condition d’être équipé des roues de 19 pouces, offertes de série. La production des modèles Touring et Pure (moins coûteux) suivront une fois qu’ils auront reçu leurs certifications de l’EPA (Environment Protection Agency).

En 2023, un VUS pour l’instant connu sous le nom de Project Gravity devrait voir le jour. C’est encore loin, mais pour une compagnie naissante, l’avenir semble prometteur. Il faudra voir de quelle façon les choses vont se dérouler au cours des prochains mois, mais donnons la chance au coureur.

Actuellement, Lucid Moteurs compte quelque 13 000 détenteurs de réservations. Avec la production lancée et l’arrivée éventuelle de modèles moins dispendieux, ça ne pourra que croître si la compagnie fait bien les choses avec sa mise en marché.

La production est une étape importante, mais le plus sérieux du travail commence pour Lucid. Des ventes soutenues, une rigueur pour la livraison des unités, une qualité de fabrication sans reproche et un service après-vente digne de ce nom, tout cela nous demeure inconnu pour l’instant.