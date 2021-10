Le nouveau joueur dans le domaine du véhicule électrique, Lucid Motors, vient d’ouvrir une première boutique au Canada, cette fois dans la région de Vancouver. Celui qui s’annonce commun concurrent direct de Tesla dans le marché du véhicule électrique de luxe a reçu ses premiers clients canadiens ce samedi dernier.

La compagnie propose pour l’instant un modèle, soir la berline Air qui va se vendre 105 000 $ chez nous. On s’attend à ce que le VUS Gravity le rejoigne d’ici 2023.

La première boutique canadienne de Lucid est située dans le centre commercial CF Pacific Centre, pour ceux familiers avec la région. Il s’agit d’un emplacement de choix au centre-ville de Vancouver, le magasin donnant sur la rue West Georgia, très fréquentée.

Le Lucid Studio comprendra des innovations comme la réalité augmentée (via un configurateur VR 4K) pour séduire les acheteurs et leur montrer toutes les options qu'ils peuvent choisir (couleurs extérieures, finitions, matériaux intérieurs, etc.) pour rendre leur Air plus personnalisée... et plus chère.

Photo : Lucid Motors Salle d'exposition du Lucid Studio à Vancouver

La production du Lucid Air a été lancée en septembre dernier du côté de l’Arizona. Les premiers modèles destinés à notre marché et qui ont été déjà réservés par des clients devraient se pointer d’ici la fin de l’année, selon le directeur des ventes de Lucid Motors, Zak Edson.

Ce dernier a ajouté que Vancouver avait été sélectionnée pour deux raisons ; le marché est ouvert aux véhicules verts et la clientèle cible là-bas a les moyens de ses ambitions. Lucid prévoit ouvrir deux autres boutiques au pays en 2022, l’une à Toronto, l’autre à Montréal.

Aux États-Unis, les emplacements se comptent actuellement au nombre de neuf.

La compagnie prévoit l’ouverture de nombreux autres emplacements du genre hors des États-Unis. Bien sûr, tout cela sera rendu possible si le premier modèle proposé connaît du succès et se montre fiable et intéressant pour les consommateurs.

Photo : Lucid Motors Lucid Studio à Vancouver, grande ouverture

Photo : Lucid Motors Lucid Studio à Vancouver, img. 1

Photo : Lucid Motors Lucid Studio à Vancouver, img. 2

Photo : Lucid Motors Lucid Studio à Vancouver, img. 3