Récemment, vous avez été nombreux à réagir à notre article (partagé d’un site américain) montrant une maison de 12 millions à vendre, une maison qui comptait un garage pouvant accueillir 50 voitures.

Pour tout amateur de véhicules, c’est LE rêve. Et bien nous avons déniché une autre perle du genre. Cette fois-ci, il s’agit d’un manoir construit sur une île et accessible via un tunnel qui compte un lave-auto automatisé, rien de moins. Le tout se trouve au Minnesota.

La folie. Prix : 15 millions cette fois-ci. Le garage ? Seulement 8 places.

D’après l’annonce publiée sur Realtor.com, le garage est la tête d’affiche. On se rend au complexe en y accédant par un tunnel qui mène sous l’île. Là, on peut soit garer sa voiture dans l’immense garage, soit la laver avant de prendre un ascenseur qui permet d’entrer dans la propriété principale.

Là, on découvre cette maison de rêve construite sur une île privée. Ironiquement, la résidence compte moins de chambres à coucher que de garage, soit seulement… cinq. Sa superficie demeure impressionnante à 13 949 pieds carrés, et rien ne manque à l’intérieur, on le devine.

Photo : Realtor.com La maison au Minnesota, img. 1

Une salle de cinéma pour 12 personnes, une pièce pour les parties de poker entre amis, une salle d’entraînement, un sauna et une salle de relaxation peuvent être trouvés en faisant le tour des pièces. Certaines sont vraiment spectaculaires.

Le propriétaire original était un homme d’affaires de la région du Minnesota. Il a été emprisonné en 2012 pour avoir payé moins de 8000 dollars d’impôts lors d’une année où il a gagné 28 millions. Selon ce qui avait été publié à l’époque par le Twin Cities Pioneer Press, un montant de cinq millions ayant servi au financement du manoir provenait d’une dépense professionnelle faussement déclarée. Le projet de rénovation de la maison s’est effondré pendant la procédure judiciaire, laissant la propriété incomplète. Elle a alors été vendue pour la somme dérisoire de 1,9 million avant qu’un promoteur ne la termine pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui.

Malheureusement, aucune photo n’est fournie concernant le garage à huit places et le lave-auto intégré.

Voilà qui pique encore plus notre curiosité. Au fait, combien est le gros lot ce soir ?

Photo : Realtor.com La maison au Minnesota, img. 2

Photo : Realtor.com La maison au Minnesota, img. 3

Photo : Realtor.com La maison au Minnesota, img. 4

Photo : Realtor.com La maison au Minnesota, img. 5