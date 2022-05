Il y a quelques semaines, Volkswagen annonçait en grande pompe la création d’une nouvelle marque axée sur les véhicules hors route, soit Scout. Cette dernière, qui sera tout électrique, a généré beaucoup de réactions un peu partout à travers l’industrie, y compris auprès d’amateurs.

Si tout se déroule comme prévu, sa création sera officialisée plus tard cette année et d’ici deux ans, nous verrons les premiers concepts apparaître. Le premier modèle de l’entreprise arriverait sur les routes pour l’année 2026.

Voyez comment Volkswagen s’est retrouvée avec les droits du nom Scout.

Si certains amateurs sont très enthousiasme à l’idée, il y a de l’inquiétude du côté des concessionnaires. En effet, selon ce que rapporte le site Automotive News, la NADA américaine (National Automobile Dealers Association), ainsi que plusieurs associations d’État, ont contacté la division américaine de Volkswagen afin de savoir de façon la nouvelle marque serait commercialisée au pays. Les associations de concessionnaires souhaiteraient une garantie que les plans de marketing ne violeraient pas les lois sur les franchises des États.

Lorsque Herbert Diess, le chef de la direction du groupe Volkswagen a annoncé la création de la nouvelle marque, il a déclaré que Scout serait établie en tant que « société distincte et indépendante » et qu’elle opérerait comme une entité commerciale autonome de la marque principale, Volkswagen. Il n’avait toutefois pas expliqué de quelle façon les produits prévus, un VUS et une camionnette, seraient distribués. Scott Keogh, le grand patron de Volkswagen en Amérique, a décidé de communiquer rapidement et clairement le plan de distribution de Scout aux concessionnaires qui ont fait des investissements importants pour soutenir le modèle commercial de Volkswagen et sa transformation vers l’électrification.

Le tout ne semblait pas clair, car plusieurs associations de concessionnaires ont écrit à Keogh demandant justement de quelle façon la marque Scout allait être distribuée aux États-Unis. Selon Automotive News, tous voulaient savoir si la nouvelle marque vendrait directement aux consommateurs ou serait une franchise concurrente du réseau de concessionnaires Volkswagen existant.

Pour le moment, Volkswagen n’a pas donné suite aux demandes d’entrevues formulées par Automotive News. La firme promet de partager plus d’informations lorsqu’elles seront disponibles.

Chose certaine, les concessionnaires d’ici voudront aussi des réponses. L’arrivée de nouveaux produits au sein d’un groupe est toujours intéressante, à condition que leur distribution se fasse facilement et non de façon concurrente.

Pour le moment, le constructeur allemand a promis de « partager plus de nouvelles dès qu'elles seront disponibles », alors restez à l'écoute.