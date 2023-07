Le chef de la direction de Volkswagen, Thomas Schäfer, a fermé la porte à la possibilité que le nom Beetle soit associé à un futur véhicule électrique, alors que la firme allemande a déjà déclaré qu’elle continuerait à utiliser les noms de Golf et de Tiguan à l’ère de l’électricité.

Le dirigeant s’est montré assez catégorique à ce sujet, déclarant au site Autocar lors d’une entrevue que « certains véhicules ont fait leur temps. Cela n’aurait pas de sens de ramener la Beetle. Je ne le dis pas avec une certitude à 100 %. Mais de mon point de vue actuel, je ne l’envisagerais pas. C’est la même chose que pour la Scirocco : elle a eu son heure de gloire, puis il y a eu un nouveau modèle basé sur une réinterprétation. »

Les performances de vente des modèles Golf, Tiguan et New Beetle ces dernières années expliquent en partie pourquoi les deux premiers noms perdureront alors que le troisième ne le fera pas. La dernière génération de la Beetle a été introduite en 2011 et malgré des débuts prometteurs, ses ventes ont considérablement chuté au bout de quelques années. De plus, ce n’est pas comme si Volkswagen pouvait réinventer le modèle encore une fois et lui trouver une nouvelle appellation. Comment pourrions-nous l’appeler ? La New NEW Beetle ?

Puis, il y a une autre considération : pour l’instant, les constructeurs se concentrent sur la production de modèles électriques plus haut de gamme et plus chers, car c’est là que la demande est la plus forte et que les marges bénéficiaires sont les plus grandes. Les constructeurs ont besoin du capital de ces plus grandes marges bénéficiaires pour continuer à développer des véhicules et des technologies électriques. Bientôt, il sera moins coûteux de développer et de fabriquer des véhicules électriques plus abordables, et c’est à ce moment-là qu’on pourrait peut-être envisager de commercialiser une petite voiture comme la Beetle.

Pour l’instant, Volkswagen ne laisse aucune place à l’interprétation : le nom Beetle est mort, pour de bon. Ou du moins, pour un bon bout de temps.