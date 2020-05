En compagnie de sa femme, Camila Alves, l’acteur américain Matthew McConaughey a pris la route pour une bonne cause au cours des derniers jours, soit pour effectuer la livraison de masques faciaux fabriqués par Lincoln.

On connaît le lien qui unit la vedette avec la marque de luxe de Ford. Depuis plusieurs années déjà, Matthew McConaughey est le visage de l’entreprise et nous avons pu le voir au cœur de nombreuses publicités.

Cette fois cependant, c’est au volant de son véhicule personnel, Un Ford F-450 King Ranch, qu’on a pu l’apercevoir alors qu’il effectuait les livraisons de 110 000 masques. La scène s’est déroulée dans les régions rurales du Texas et visait à ravitailler des hôpitaux dans le besoin. Matthew McConaughey est natif du Texas.

Le don de ces derniers intervient alors que les hôpitaux ruraux du pays traversent une crise, car nombre d’entre eux sont confrontés à des difficultés financières et à un manque de ressources.

Pour ce qui est de Matthew McConaughey, ce n’est pas le premier geste du genre qu’il pose dans le cadre de cette pandémie de coronavirus. L’acteur a organisé une soirée de bingo virtuel pour les personnes âgées le mois dernier et a exhorté les gens à porter des masques faciaux pour prévenir la propagation du virus.

Et ce n’est pas la première fois que Matthew McConaughey met ses ressources à profit non plus. L’année dernière, lors des feux de forêt en Californie, il s’était porté volontaire en livrant des repas aux pompiers.

