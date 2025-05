• Mazda songe à ramener une camionnette sur le marché nord-américain.

Mazda ne propose plus de camionnette depuis plus de 15 ans aux consommateurs nord-américains. On se souviendra que lors des années 2000, la compagnie offrait une version à peine retouchée du Ford Ranger. Le modèle était connu sous le nom de Série B chez Mazda.

Avec les tendances actuelles, où l’on voit les constructeurs qui commercialisent des camionnettes de taille intermédiaire faire de bonnes affaires, on aimerait participer à la fête du côté de Mazda. Le grand patron de la marque, Masahiro Moro, y a fait allusion lors d’un récent entretien qu’il a accordé au magazine Car and Driver.

Évidemment, puisque Mazda ne possède pas de plateforme pensée pour ce genre de véhicule, ça vient compliquer les choses un peu, et l’on peut pratiquement éliminer l’idée de développer un modèle en interne, considérant les coûts que cela engendrerait.

Cependant, la compagnie pourrait faire ce qu’elle a déjà fait, c’est-à-dire collaborer avec un autre constructeur.

« Nous pourrions travailler avec d’autres groupes pour l’obtenir. Notre couverture de l’ensemble de l’industrie n’est que de 50 %, car nous n’avons pas de camionnette. C’est le bon moment pour réfléchir à un futur portfolio qui en inclurait une », a-t-il précisé.

La compagnie n’est pas étrangère à ce genre de démarche. Le site Car and Driver rapporte que Mazda travaille déjà avec un équipementier sur une camionnette appelée BT-50. Elle est basée sur le D-Max d’Isuzu et elle est construite en Thaïlande pour une poignée de marchés, dont l’Australie. Le modèle BT-50 est livrable en trois configurations de cabine (simple, allongée ou double), avec des rouages 2x4 et 4x4.

Bien sûr, il est difficile d’imaginer une possibilité chez nous pour un tel modèle en raison des normes qui sont probablement très différentes.

Le Mazda B4000 2008 | Photo : Mazda

Ce qu’on peut envisager, c’est plutôt un partenariat avec un fabricant qui propose déjà une camionnette sur notre marché. Reste à voir quelle avenue pourrait intéresser Mazda. La compagnie voit bien ce qui se passe avec la Ford Maverick. Est-ce que Mazda pourrait retourner à ses anciens amours ?

Des solutions plus robustes sont aussi envisageables dans la catégorie des modèles intermédiaires, notamment avec Toyota qui propose le Tacoma. On sait que les deux compagnies ont déjà des ententes de partenariats.

Tout cela n’est que spéculation, bien sûr. Ce qu’il faut retenir, c’est que la haute direction ne semble pas fermée à l’idée, loin de là. Nous verrons bien si le tout se concrétise au cours des prochaines années.