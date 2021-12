Mazda Canada a annoncé les prix et les détails pour sa gamme CX-9, édition 2022. Offert dans une configuration à trois rangées, le multisegment intermédiaire est le plus gros modèle du constructeur vendu en Amérique du Nord. Le CX-9 2022 reste largement inchangé, à l'exception de quelques améliorations pour chaque finition, et devrait être disponible chez les concessionnaires « cet hiver », selon le constructeur. Voici la répartition de la gamme de modèles :

CX-9 GS (PDSF de 40 950 $, sans compter les frais de transport et de préparation de 1 950 $)

Coûtant un petit 400 $ de plus que l'an dernier, le modèle de base est livré dans une coque inchangée. Le moteur qui l'anime est le même SkyActiv-G 2,5-litres turbo associé à une transmission automatique à 6 rapports avec modes manuel et Sport. La puissance de ce moteur est de 250 chevaux et le couple de 320 lb-pi lorsqu'on utilise du carburant à indice d'octane élevé, ou sinon de 227 chevaux et 310 lb-pi de couple. Le système de transmission intégrale iActiv de Mazda est également inclus, tout comme le contrôle de vectorisation G Plus et l'assistance à la traction hors route.

Parmi les caractéristiques de sécurité de série incluses dans la suite i-Activsense, on retrouve le régulateur de vitesse radar Mazda avec arrêt/démarrage, l'assistance au freinage intelligent en ville à l'avant, la détection des piétons, la surveillance avancée des angles morts, l'alerte de circulation transversale arrière et l'alerte de franchissement de ligne avec assistance au maintien dans la voie. Les services connectés Mazda sont inclus gratuitement pendant deux ans.

Parmi les points dignes de mention de l'habitacle, on retrouve un écran couleur de 10,25 pouces avec le dernier système d'infodivertissement Mazda Connect qui peut être contrôlé avec un bouton de commande multifonction et Apple CarPlay et Android Auto intégrés.

Sont également présents à partir de cette version les sièges avant chauffants, le démarrage par bouton poussoir, le système d'entrée sans clé à distance, le levier de vitesse et le volant gainés de cuir, les doubles entrées USB avant, le système audio à six haut-parleurs, la climatisation automatique trizone, les sièges en tissu noir avec siège conducteur à réglage électrique huit directions et soutien lombaire, le siège passager à réglage manuel quatre directions, le frein de stationnement électronique et le verre de protection des vitres latérales arrière et du hayon.

CX-9 GS-L (44 700 $)

Ajoutez le L et le CX-9 GS est doté de plus grandes jantes en alliage argent métallisé de 20 pouces, de phares antibrouillard à DEL, d'un dégivreur d'essuie-glace avant, d'un hayon arrière à commande électrique et d'un toit ouvrant électrique. Les améliorations intérieures comprennent des sièges de première et deuxième rangées en cuir noir ou couleur sable, un siège conducteur à réglage électrique en 10 directions avec support lombaire, un siège passager à réglage électrique en quatre directions, deux ports de charge USB en deuxième rangée et des sièges de deuxième rangée chauffants.

La fonction de coulissement et d'inclinaison de la deuxième rangée est également mise à jour pour ce modèle avec un interrupteur à une touche pour l'accès électrique à la troisième rangée. Parmi les autres ajouts, citons le volant chauffant, la recharge de téléphone sans fil, le système d’entrée sans clé, le rétroviseur à atténuation automatique et l'accoudoir central arrière avec rangement intégré.

CX-9 GS-L avec ensemble fauteuils de capitaine (45 000 $)

Pour 300 $ de plus, les acheteurs peuvent sacrifier une place pour un occupant et obtenir des fauteuils de capitaine à la deuxième rangée, avec accès central à la troisième rangée.

CX-9 GT (49 950 $)

La GT reprend la livrée GS-L et y ajoute un hayon arrière à commande électrique mains libres, un éclairage de signature à DEL à l'avant et à l'arrière et des rétroviseurs extérieurs automatiques à rabattement électrique de la couleur de la carrosserie. Il est également possible de configurer les sièges chauffants de la deuxième rangée en banquettes ou en fauteuils de capitaine (cette dernière option portant le prix à 50 250 $) et de choisir entre des sièges de première et deuxième rangées en cuir noir ou sable.

Les caractéristiques de sécurité sont renforcées par l'ajout d'un moniteur de vue à 360°, de capteurs de stationnement avant et arrière, d'un affichage de conduite active avec reconnaissance des panneaux de signalisation, d'un système de navigation, d'un système d'éclairage avant adaptatif, d'une aide au freinage en ville à l'arrière et d'une alerte d'attention au conducteur.

Parmi les autres améliorations, citons le système audio haut de gamme Bose à 12 haut-parleurs, la radio satellite SiriusXM avec un abonnement d'essai de trois mois et les services gratuits SiriusXM Traffic Plus et Travel Link pendant cinq ans, ainsi que les sièges avant ventilés, le siège passager à huit réglages électriques avec support lombaire, la mémorisation de la position du siège conducteur avec deux réglages, le système de commande sans fil HomeLink, les pare-soleil des portes arrière, l'éclairage intérieur à DEL et le compteur numérique avec écran LCD de 7 pouces.

CX-9 Kuro (51 450 $)

Cette édition spéciale est de retour pour 2022 et est livrée de série avec les fauteuils de capitaine (chauffants). Les choix de couleurs extérieures sont soit Gris Polymétal ou Noir de jais, et les acheteurs obtiennent des jantes en alliage d'aluminium de 20 pouces noir métallisé, une calandre noire brillante, des rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique noirs brillants et des accents chromés sur la moulure inférieure pour plus de distinction.

À l'intérieur, on trouve des sièges en cuir rouge grenat avec garnitures intérieures en aluminium, éclairage à DEL des poches de porte, poignées de porte à DEL, éclairage à DEL au plafond et accents métalliques noirs sur le tableau de bord, les panneaux de porte et les baguettes de poignée.

CX-9 Signature (52 850 $)

La finition la plus haut de gamme de Mazda comprend des fauteuils de capitaine à la rangée centrale et ajoute les éléments suivants au modèle GT : une console centrale haut de gamme avec un compartiment de rangement dans l'accoudoir pour la deuxième rangée et qui contient les boutons de sièges chauffants et des porte-gobelets, des sièges en cuir Nappa à la première et à la deuxième rangée (en châtaigne profonde ou en blanc pur) et un matelassage unique pour les sièges de la première et de la deuxième rangée.

Parmi les autres détails stylistiques, citons les garnitures intérieures en bois de rose Santos, l'aluminium à motifs sur le tableau de bord et les baguettes de poignée de porte, les surpiqûres uniques sur le volant et un rétroviseur sans cadre.

Les améliorations extérieures comprennent des jantes en alliage d'aluminium de 20 pouces avec une finition argent brillant, une calandre avant à finition gris titane métallisé avec éclairage de la calandre signature, un double échappement plus grand et l’écusson Signature sur le hayon.

