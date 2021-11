Plus tôt cette année, Mazda a annoncé qu'elle retirait deux modèles du marché américain après 2021 : la berline Mazda6 et le petit multisegment CX-3. Dans le cas de ce dernier, cependant, Mazda Canada a déclaré que le modèle resterait sur notre marché, du moins pour le moment.

Or, la division canadienne du constructeur japonais vient d'annoncer les changements et les prix pour 2022 pour le CX-3, qui arrivera en concession en décembre.

Sachez qu'à l'extérieur, le modèle reste à peu près inchangé par rapport à 2021. Ce qui diffère touche à l'équipement, dont une plus grande partie est offerte de série. Il y a également des options de couleurs supplémentaires pour les acheteurs. Voici les détails concernant la gamme de modèles :

Tous les modèles sont équipés du même moteur SkyActiv 2,0 litres que précédemment, qui délivre à nouveau 148 chevaux et 146 lb-pi de couple. Le système à traction est la configuration de série comme auparavant, avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports par défaut (une boîte automatique à 6 rapports avec mode manuel et mode Sport est disponible, et la traction intégrale i-Activ est disponible à partir de la GS).

Les équipements de série à partir du modèle de base comprennent le frein de stationnement électronique avec fonction de maintien automatique, le démarrage par bouton-poussoir, le système d'accès éclairé sans clé à distance, les vitres électriques avec fonction de montée/descente automatique monotouche du côté conducteur et les sièges en tissu.

Sont également inclus le G-Vectoring Control Plus, un écran tactile de 7 pouces avec Mazda Connect, Apple CarPlay et Android Auto, le téléphone et l'audio mains libres Bluetooth et un système audio à 6 haut-parleurs. Les caractéristiques de sécurité I-Activsense telles que l'assistance au freinage en ville intelligente, la surveillance avancée des angles morts, l'alerte de circulation transversale arrière et une caméra de recul grand angle font également partie de l'offre.

Photo : Mazda Mazda CX-3 2022, profil

GX : La version de base du GX reçoit un PDSF de 21 800 $ (sans compter les frais de transport et de préparation de 1 950 $) et quelques nouveaux équipements de série, notamment des essuie-glaces à capteur de pluie et des phares à allumage et extinction automatiques. Avec la transmission automatique en option, le PDSF passe à 23 100 $.

GS : Avec un PDSF de 24 150 $, la GS est équipée d'une sellerie en tissu de qualité supérieure, de sièges avant chauffants, d'un dispositif de levage du siège passager et d'un accoudoir central arrière avec porte-gobelets. Il y a également un volant chauffant gainé de cuir, un pommeau de levier de vitesse gainé de cuir, des rétroviseurs extérieurs chauffants et des commandes de climatisation automatiques.

À l'extérieur, la GS ajoute également des jantes en alliage de 16 pouces, une garniture de pilier noir piano et une calandre argentée. Une nouvelle couleur appelée Platinum Quartz Metallic vient s'ajouter à l'offre de produits.

La GS peut être embellie davantage grâce à des ensembles. L'ensemble d'apparences personnalisé (PDSF : 26 650 $) ajoute une sellerie en similicuir blanc pur avec des inserts en daim brun sur les sièges avant, le tableau de bord et les panneaux de porte, des jantes en alliage de 16 pouces uniques, des rétroviseurs extérieurs noirs et un design différent de la calandre avant.

Par ailleurs, l'ensemble De luxe (PDSF : 27 950 $) ajoute une sellerie en similicuir noir avec insertions en tissu de première qualité et un toit ouvrant électrique à commande monotouche. Une surpiqûre exclusive est présente sur les accoudoirs noirs des portes avant et arrière et le panneau de console latérale en tissu Soft Touch, tout comme des insertions gris foncé sur les portes avant et arrière, et on note la décoration des panneaux de tableau de bord en tissu Soft Touch. Des pourtours en chrome satiné contrastent avec les lucarnes de ventilation et les poignées de porte intérieures.

Nouveauté pour 2022, l'éclairage extérieur est amélioré avec des phares à DEL à nivellement automatique avec système d'éclairage avant adaptatif et des feux arrière à DEL avec des éléments d'éclairage exclusifs.

Les deux ensembles pour le CX-3 GS nécessitent l'ajout du système traction intégrale i-Activ.

GT : Cette version est proposée au prix de 31 800 $ et apporte une sellerie en cuir noir ou blanc pur, un siège de conducteur à réglage électrique en 10 positions avec soutien lombaire, des garnitures de porte avant et arrière en suède gris, ainsi que d'autres détails de décoration intérieure uniques. À l'extérieur, le CX-3 GT reçoit désormais une peinture noire brillante sur l'habillage extérieur inférieur, ainsi que des jantes en alliage de 18 pouces.

Comptez également l'entrée avancée sans clé, le rétroviseur latéral à atténuation automatique, le système de navigation, le système audio premium Bose avec sept haut-parleurs, la radio satellite SiriusXM (avec abonnement gratuit de trois mois) et le système sans fil Apple CarPlay.

En matière de sécurité, la gamme complète de dispositifs de sécurité i-Activsense est de série. Cela comprend le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda, avec fonction arrêt/départ, le système intelligent d'aide au freinage, la détection des piétons, l'avertissement de sortie de voie, le système de commande des feux de route, l'écran couleur de conduite active et le système d'identification des panneaux de signalisation.