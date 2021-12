Mazda Canada a récemment annoncé les changements apportés au VUS compact CX-5 pour 2022. Nous savons maintenant quels prix seront associés à chaque niveau de finition lorsque le modèle arrivera cet hiver. À retenir pour la version 2022, une nouvelle variante Sport Design et l'inclusion de la traction intégrale de série sur toute la gamme. Voici les détails.

CX-5 GX (PDSF de 30 200 $, sans compter les frais de transport et de préparation de 1 950 $)

Le modèle de base démarre juste au-dessus de la barre des 30 000 $ et est équipé d'un moteur SkyActiv-G 4-cylindres de 2,5-litres atmosphérique, développant 187 chevaux et 186 lb-pi de couple. La transmission est une automatique à 6 rapports avec mode manuel et mode Sport.

Tous les modèles CX-5 seront à nouveau équipés du système de contrôle vectoriel G-SkyActiv Plus et disposeront désormais du tout dernier rouage intégral i-Activ de série. Les caractéristiques de sécurité i-Activsense sont également incluses dès le départ, comme le régulateur de vitesse radar Mazda avec arrêt/démarrage, l'assistance au freinage intelligent à l'avant, l'assistance au freinage intelligent en ville à l'avant avec détection des piétons, la surveillance avancée des angles morts, l'alerte de circulation transversale arrière et l'alerte de franchissement de ligne avec assistance au maintien dans la voie.

Photo : Mazda Mazda CX-5 2022, trois quarts arrière

En plus des mises à jour du design extérieur, le CX-5 2022 reçoit des jantes en alliage d'aluminium de 17 pouces argent métallisé de conception nouvelle. Les autres caractéristiques comprennent des phares DEL à allumage/extinction automatique avec contrôle des feux de route, un becquet de toit arrière et des essuie-glaces automatiques à détection de pluie.

Chaque modèle CX-5 comprend les services Mazda connectés gratuits pendant deux ans; l'écran central de 10,25 pouces est équipé du dernier système d'infodivertissement Mazda Connect, commandé par un bouton de commande multifonction et l'intégration d'Apple CarPlay et d'Android Auto est incluse.

Parmi les autres équipements de série, citons le démarrage par bouton-poussoir, le système d'entrée sans clé à distance, les commandes Bluetooth et audio et les boutons du régulateur de vitesse montés sur le volant, les doubles entrées USB avant, le système audio à quatre haut-parleurs, les sièges chauffants en tissu noir avec siège conducteur à réglage manuel en six directions et siège passager à réglage manuel en quatre directions, le frein de stationnement électronique, la caméra de recul, la climatisation à commande manuelle, le verrouillage électrique des portes, les vitres électriques avec montée/descente automatique monotouche et le verre de protection arrière.

Photo : Mazda Mazda CX-5 2022, avant

CX-5 GS (33 900 $)

La GS ajoute le similicuir noir avec empiècements en suède Grand Lux, des phares à réglage automatique, un hayon électrique, un dégivreur d'essuie-glace et le système d'entrée sans clé avancé de Mazda. Le siège du conducteur est à réglage électrique en six directions avec soutien lombaire manuel, tandis que le siège du passager est à réglage manuel en six directions. Les autres améliorations comprennent un volant et un pommeau de levier de vitesse, tous deux gainés de cuir, un volant chauffant et un rétroviseur intérieur à atténuation automatique. Il y a un système audio à six haut-parleurs, et les passagers arrière bénéficient d'un accoudoir central avec rangement intégré et porte-gobelets, ainsi que deux ports USB supplémentaires.

Il existe un ensemble Confort en option (2 100 $ de plus) qui ajoute un système avancé d'entrée sans clé, un toit panoramique électrique et une climatisation automatique bizone, ainsi que des jantes en alliage de 19 pouces avec rayons usinés et finition polie et des poches peintes de couleur foncée. Comptez également des bouches d'air aux places arrière et une planche de coffre réversible dans l'espace de chargement.

Photo : Mazda Mazda CX-5 2022, profil

CX-5 Édition Kuro (37 700 $)

Cette édition spéciale est de retour cette année, et ses caractéristiques notables comprennent de nouvelles couleurs extérieures disponibles (Blanc neige nacré et Rouge cristal). Il y a un intérieur en cuir Rouge exclusif à la finition (disponible en combinaison avec l'extérieur Gris polymétal métallisé ou Noir de jais Mica), et il y a une sellerie en cuir noir disponible, peu importe la couleur choisie. Des jantes en alliage de 19 pouces en noir métallisé, des rétroviseurs extérieurs noirs brillants et un aileron avant signature font également partie de l'offre. Le volant et le levier de vitesses gainés de cuir présentent des surpiqûres rouges complétées par un tableau de bord et des garnitures de porte noir brillant.

La version Kuro ajoute également le système Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), qui permet de sélectionner les modes de conduite d'une simple pression sur un interrupteur (modes Normal, Off-Road et Sport). En outre, les acheteurs obtiennent un écran ACL de sept pouces à informations multiples, un siège conducteur à réglage électrique en 10 directions avec support lombaire à réglage électrique, un siège conducteur à mémoire avec deux réglages de mémoire et un siège passager à réglage électrique en six directions.

Photo : Mazda Mazda CX-5 2022, intérieur

CX-5 GT (38 950 $)

La GT reprend la livrée GS avec l'ensemble Confort et y ajoute l'éclairage de signature avant et arrière et les feux arrière combinés avec le système d'éclairage avant adaptatif, ainsi que le système d'éclairage de secours. À l'intérieur, comptez le système audio Bose Premium avec 10 haut-parleurs, la radio satellite SiriusXM avec trois mois d'essai, les services SiriusXM Traffic Plus et Travel Link avec un abonnement gratuit de cinq ans, l'affichage de conduite active projeté dans le pare-brise en couleur avec reconnaissance des panneaux de signalisation, le système de navigation Mazda, les sièges avant ventilés, les sièges arrière chauffants, la recharge de téléphone sans fil Qi et le système de commande sans fil HomeLink.

CX-5 Sport Design (40 150 $)

C'est le petit nouveau de la gamme, et il présente des touches extérieures distinctes pour un look plus athlétique, notamment via une calandre avant Noir brillant, une aile signature, des rétroviseurs extérieurs, un pare-chocs inférieur, des passages de roues et des moulures de bas de caisse. À l'intérieur de la calandre, un accent de design exclusif est fini en rouge classique, et vous obtenez des roues en alliage d'aluminium de 19 pouces à finition métallisée noire et un écusson turbo sur le hayon arrière. À l'intérieur, vous trouverez des sièges en cuir noir avec des accents et des surpiqûres rouges sur le tableau de bord, les garnitures de porte, le volant et le levier de vitesses gainés de cuir.

Le moteur turbo disponible en option avec cette finition ajoute 2 200 $ à la facture; ce moteur SkyActiv-G de 2,5-litres a été modifié pour améliorer les performances, et peut maintenant fournir 256 chevaux (avec de l'essence à indice d'octane élevé), soit six de plus que la version précédente, et 320 lb-pi de couple. Cette configuration comprend également des palettes de changement de vitesse.

Photo : Mazda Mazda CX-5 2022, de haut

CX-5 Signature (43 350 $)

Au sommet de l'échelle se trouve le Signature, avec une palette de couleurs unifiées contrastant avec des jantes en alliage d'aluminium de 19 pouces à finition argentée brillante, avec une calandre et un aileron assortis, et l’écusson Signature s’ajoute sur le hayon arrière. L'intérieur comprend des matériaux de qualité supérieure tels que le cuir Nappa Cocoa et des garnitures en bois véritable Abachi sur le tableau de bord et les panneaux de portières. La finition Argent brillant se retrouve également partout, mise en valeur par l'éclairage intérieur à DEL et l'éclairage ambiant des pieds. Le niveau de la boîte à gants et les interrupteurs des sièges électriques plaqués de chrome satiné, la garniture de toit noire, le rétroviseur sans cadre et le détail unique des surpiqûres du volant font partie des autres éléments de style sophistiqués.

Cette variante comprend également les derniers dispositifs de sécurité i-Activsense de Mazda qui ajoutent le moniteur de vue à 360° avec capteurs de stationnement avant et arrière, le système Smart City Brake Support Rear, le Traffic Jam Assist et le Driver Attention Alert.

Voici la liste de prix pour le Mazda CX-5 2022: