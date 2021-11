Mazda rappelle plus de 121 000 véhicules, dont 20 762 au Canada, en raison d'un problème de pompe à carburant. Le problème touche les voitures Mazda3 et Mazda6 2018, les VUS Mazda CX-5 et CX-9 2018-2019 et les modèles Mazda CX-3 et MX-5 2019. Mazda souligne qu'elle croit que seulement 1 % des véhicules rappelés souffrent réellement du problème découlant d'un composant défectueux de la pompe à carburant.

Mazda rappelle plus de 121 000 véhicules, dont 20 762 au Canada, en raison d'un problème de pompe à carburant. Le problème touche les voitures Mazda3 et Mazda6 2018, les VUS Mazda CX-5 et CX-9 2018-2019 et les modèles Mazda CX-3 et MX-5 2019. Mazda souligne qu'elle croit que seulement 1 % des véhicules rappelés souffrent réellement du problème découlant d'une composante défectueuse de la pompe à carburant.

Dans ces véhicules, la roue de la pompe à carburant pourrait se déformer, ce qui pourrait entraîner sa défaillance. Selon l'information sur le rappel affichée sur le site Web de Transports Canada, il pourrait en résulter que le véhicule ne démarre pas, ou, le cas échéant, s’il démarre, son fonctionnement serait au ralenti ou erratique. À basse vitesse, le moteur du véhicule peut caler; pire, cela peut aussi se produire à très haute vitesse. Les températures extérieures élevées peuvent être un facteur aggravant du problème.

Les propriétaires des véhicules Mazda concernés seront contactés par le fabricant d'ici le 11 janvier 2022 et seront invités à se rendre chez leur concessionnaire. La pompe sera remplacée par une nouvelle pompe fabriquée avec des composantes de meilleure qualité.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Auto123.com Mazda CX-9 2019