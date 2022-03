San Clemente, Californie – Un peu plus tard cette semaine, Mazda Canada va procéder au lancement médiatique du nouveau CX-50, cette version un peu plus spacieuse, mais surtout plus « robuste », du moins en apparence, du CX-5 que l’on connaît bien.

L’événement va se tenir au pays. Nous aurons un collègue sur place et il pourra tout vous raconter sur le modèle et ce qu’il nous réserve.

Comment avons-nous pu examiner le CX-50 de près avant son lancement, alors ? Le fruit du hasard, en fait. Voyez-vous, votre humble serviteur se trouve du côté d’Oceanside, en Californie, le temps d’un petit séjour combinant vacances et travail. Or, tous les samedis, à San Clemente (à 25 min d’Oceanside) se tient une exposition de voitures anciennes et modifiées. L’événement est tellement d’importance que bien souvent, les manufacturiers se rendent sur place afin de présenter de nouveaux produits.

Et devinez quel véhicule s’y trouvait samedi dernier. Bien sûr, un CX-50 tout neuf.

J’en ai donc profité pour l’examiner de près et prendre quelques photos, le tout pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend avec le lancement à venir cette semaine.

Photo : D.Rufiange Le Mazda CX-50 2023, trois quarts arrière

Je laisse les détails techniques à mon collègue, mais je me permets de vous partager une première impression plutôt favorable. Le style Mazda, facile à reconnaître, est travaillé de façon plus élégante ici, notamment à l’intérieur. L’espace arrière, aussi, est plus généreux, ce qui représente un gain important pour ceux qui seront invités à cet endroit.

Ce qui m’a surtout frappé, c’est la réaction du public qui prenait le temps de venir examiner le véhicule. C’était extrêmement positif. Évidemment, mon échantillon est faible, mais si c’est le moindre reflet de ce qui attend Mazda avec la réaction du public, la compagnie va livrer beaucoup de CX-50. En fait, si ce dernier remporte le succès escompté, le CX-5 disparaîtra sans laisser de traces.

Bien sûr ça va déprendre du prix et de la dotation, ce qu’on apprendra sous peu. En attendant, jetez un coup d’œil à nos photos exclusives du modèle.

Photo : D.Rufiange Le Mazda CX-50 2023, calandre

Photo : D.Rufiange Le Mazda CX-50 2023, avant

Photo : D.Rufiange Le Mazda CX-50 2023, hayon

Photo : D.Rufiange Le Mazda CX-50 2023, profil

Photo : D.Rufiange Le Mazda CX-50 2023, roue

Photo : D.Rufiange Le Mazda CX-50 2023, capot, phare

Photo : D.Rufiange Le Mazda CX-50 2023, intérieur

Photo : D.Rufiange Le Mazda CX-50 2023, deuxième rangée

Photo : D.Rufiange Le Mazda CX-50 2023, tableau de bord