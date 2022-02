Mazda Canada a dévoilé aujourd’hui les prix du VUS CX-50. Ce VUS qui se penche vers le haut de gamme et le tout-terrain représente plusieurs nouveaux chapitres pour Mazda. Il est le dernier d'une série d'étapes qui mènent Mazda toujours plus loin dans les catégories haut de gamme, il est le premier VUS Mazda nord-américain conçu spécifiquement pour les guerriers de fin de semaine, et il est le premier véhicule intermédiaire du constructeur japonais en Amérique du Nord depuis le CX-7.

Le prix de départ du Mazda CX-50 2023 au Canada est fixé à 37 900 $ pour le modèle de base GS-L. À ce prix, les acheteurs obtiennent notamment un écran tactile de 10,25 pouces et un écran de données de 7 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil et le système d'infodivertissement Mazda Connect, ainsi que des sièges avant et un volant chauffants, une sellerie en similicuir, un siège conducteur à réglage électrique en 10 directions, un toit ouvrant panoramique, un aileron arrière, des roues de 17 pouces, des phares à DEL et un hayon arrière à commande électrique.

Le moteur de série est un 4-cylindres de 2,5 litres livrant 187 chevaux et 186 lb-pi de couple, de concert avec une transmission automatique à 6 rapports. Le système de traction intégrale i-Activ de Mazda est livré d’office; il y a plusieurs modes de conduite dont Sport et Hors route et la capacité de remorquage est fixée à 907 kg (2 000 lb).

La consommation de carburant avec ce moteur de 2,5 litres est de 9,7 litres / 100 km (ville), 7,9 litres / 100 km (route) et 8,9 litres / 100 km (combiné).

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Mazda Mazda CX-50 2023, trois quarts avant

Vient ensuite la GT, dont le prix est de 42 850 $. Parmi les équipements supplémentaires, citons un système audio Bose à 12 haut-parleurs, la radio satellite, la navigation intégrée, le chargement sans fil des appareils, une sellerie en cuir (Noir ou Terracotta), des sièges avant ventilés, des éléments intérieurs de couleur contrastante ainsi qu'un éclairage à DEL, des phares adaptatifs et des jantes de 20 pouces.

Les acheteurs de la GT peuvent opter pour un moteur turbo 4-cylindres de 2,5-litres de 227 chevaux (320 lb-pi de couple), qui coûtera 2 500 dollars de plus. Le prix total de la livrée GT Turbo passe ainsi à 45 350 $. Cette option s'accompagne également de palettes derrière le volant, d'éléments de design extérieur uniques et de tuyaux d'échappement plus gros. La capacité de remorquage grimpe à 1 588 kg (3 500 lb) avec ce moteur.

Dans cette configuration, le multisegment obtient des cotes de consommation de 10,4 litres / 100 km (ville), 8,1 litres / 100 km (route) et 9,4 litres / 100 km (combiné).

Photo : Mazda Mazda CX-50 2023, de haut

Plus tard dans l'année, Mazda ajoutera à la liste une édition Meridian, axée sur les activités de plein air. Elle sera équipée de jantes exclusives de 18 pouces chaussées de pneus tout-terrain, d'un habillage supplémentaire et de graphiques spéciaux sur le capot. Attendez-vous à une foule d'accessoires destinés aux amateurs de plein air.

Aucun prix n'a encore été annoncé pour cette version; nous pouvons nous attendre à ce qu'il soit communiqué plus près de la date de lancement du modèle.

Les livraisons du Mazda CX-50 2023 devraient débuter au mois de mai, le modèle qui est assemblé à la nouvelle usine que Mazda partage avec Toyota en Alabama.

Photo : Mazda Mazda CX-50 2023, profil

Photo : Mazda Mazda CX-50 2023, avant