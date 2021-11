Auto123 s’est rendu dans la ville reine pour faire la rencontre du tout nouveau Mazda CX-50 2023.

Toronto, ON – Pour attirer les consommateurs dans ses salles de montre, un constructeur doit compter sur une vaste gamme de véhicules à vocation utilitaire. Chez Mazda, l’alignement nord-américain compte déjà sur cinq véhicules avec l’ajout récent du MX-30 tout électrique. Mais, avec les besoins qui évoluent pour les jeunes familles du continent, Mazda a jugé qu’il y avait encore de la place pour un modèle légèrement plus accueillant que son populaire CX-5.

Appelé à jouer un rôle plus urbain, le CX-5 fait toujours partie des plans de la marque. D’ailleurs, étant donné sa popularité chez nous, Mazda n’a pas intérêt à abandonner son véhicule le plus vendu; en fait, il y a même du nouveau pour ce dernier en 2022.

Le nouveau CX-50 2023 vient épauler le CX-5, un peu comme l’a fait le CX-30 à son arrivée sur nos routes en 2019, mais avec une approche plus « robuste ». Mazda reprend une recette employée depuis plusieurs années dans l’industrie, c’est-à-dire qu’il s’habille de contours d’ailes et de bas de caisse en plastique noir plus agressifs. Il est permis de faire un parallèle avec la Subaru Outback dans ce cas-ci.

On reconnaît quelques traits communs avec le récent CX-30, les deux qui reposent sur cette même architecture employée sous ce CX-50 2023. Toutefois, cette ambiance de véhicule d’aventure confèrent au CX-50 un design plus robuste à l’extérieur, notamment au niveau des ailes carrées et ces jantes enveloppées par des pneus tout-terrain.

Photo : Mazda Mazda CX-50 2023, trois quarts arrière

À l’avant, on retrouve cette même ambiance épurée avec une calandre soutenue à sa base par cette bande centrale qui se prolonge jusque dans les blocs optiques, tandis que l’écusson de la marque occupe une place de choix au centre du grillage. La signature des phares est nouvelle, ce qui devrait aider à distinguer le CX-50 du CX-5. En fait, le CX-50 paraît plus large et plus long que le cousin CX-5. À l’arrière, on reconnaît les traits du populaire CX-30 avec ce hayon incliné vers l’avant, mais avec des feux de position plus imposants.

L’habitacle respecte également la philosophie des récents modèles avec une planche de bord épurée avec un poste de pilotage centré sur le conducteur. La linéarité de celle-ci contraste avec les courbes du CX-30 par exemple.

Comme le CX-5, le CX-50 est un modèle à cinq places.

Photo : Mazda Mazda CX-50 2023, intérieur

Sous le capot, le CX-50 fait confiance aux mêmes groupes motopropulseurs que dans le CX-5. C’est donc de dire que le 4-cylindres atmosphérique de 2,5-litres constitue la motorisation de base avec 187 chevaux et 186 lb-pi de couple, tandis que l’option turbocompressée, toujours avec une cylindrée de 2,5-litres, livre plutôt 250 chevaux (227 ch avec de l’essence régulière) et 320 lb-pi (310 lb-pi avec de l’essence régulière), en théorie du moins, car Mazda n’a pas divulgué de chiffres à ce niveau.

Rouage intégral

Finalement, l’excellente boîte de vitesses automatique à six rapports reprend du service, cette unité qui a démontré maintes fois qu’il n’était pas nécessaire de compter un nombre important de rapports pour enregistrer une consommation de carburant raisonnable. Autre point intéressant… pour un véhicule d’aventure du moins : le rouage intégral de la marque sera livré d’office sur toutes les livrées du modèle.

Mazda a aussi mentionné qu’un groupe motopropulseur électrifié serait offert un peu plus tard dans le cycle du modèle. On peut croire que ce dernier sera de type hybride, voire même de type hybride rechargeable, mais au moment d’écrire ces lignes, il est impossible d’en savoir plus à ce sujet.

On peut aussi spéculer sur la disponibilité d’accessoires de personnalisation, une tendance observée dans le monde du véhicule d’aventure.

Photo : Mazda Mazda CX-50 2023, de haut

Lors de la présentation, l’ingénieur en chef de Mazda USA, Dave Coleman, a également illustré les différents modes de conduite, le CX-50 2023 qui vient même avec un mode Hors-Route et un mode Remorquage.

Le sixième VUS Mazda devrait entrer en production à l’usine de Huntsville en Alabama au début de l’année prochaine pour une commercialisation prévue au printemps prochain, en tant que modèle 2023. Les prix des différentes versions seront dévoilés plus tard l’an prochain également.