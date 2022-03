Mazda a dévoilé un nouveau véhicule aujourd’hui en la « personne » du CX-60. Attendez avant de penser à le réserver, toutefois, car ce modèle n’est pas prévu pour notre marché. En fait, on aura droit à une autre proposition ici, le CX-70, entre autres.

Néanmoins, la présentation du CX-60 nous donne une idée de ce qui nous attend et elle lance une nouvelle ère, en quelque sorte, chez Mazda. Pourquoi ? Parce que le nouveau modèle ne vise pas les Honda CR-V et Toyota RAV4 de ce monde, mais plutôt des produits établis comme le BMW X3 ou des vedettes montantes du genre Genesis GV70.

Oui, Mazda veut jouer la carte du luxe.

Ces dernières années, la firme de Hiroshima n’a pas caché son intention d’aller se mesurer aux grands avec une famille de modèles haut de gamme construits à partir d’une plateforme à propulsion et animés par des moteurs hybrides rechargeables et des mécaniques 6-cylindres en ligne (comme le font les grands).

Le CX-60 est le premier de ces véhicules.

En plus du CX-70 qui est aussi attendu, un autre VUS encore plus massif et comprenant trois rangées de sièges sera proposé, cette fois sous l’appellation CX-80. Tous ces autres joueurs verront le jour d’ici les deux prochaines années, selon la compagnie.

Avec l’actuel CX-9 (qui pourrait éventuellement devenir le CX-90 chez nous), les CX-60, CX-70 et CX-80 formeront ce que Mazda appelle son Large Product Group, ce que l’on pourrait traduire par sa « famille de produits haut de gamme ». Une berline pourrait aussi rejoindre celle-ci, sous la forme d’une remplaçante huppée de la Mazda6.

Quant au CX-60 qui va rouler en Europe dès l’automne prochain, il fait ses débuts avec un seul groupe motopropulseur, une configuration hybride rechargeable combinant le 4-cylindres en ligne de 2,5-litres de Mazda avec un moteur électrique pour une puissance totale de 322 chevaux. Une boîte automatique à huit rapports va distribuer la puissance aux quatre roues. Une pile de 17,8 kWh devrait être en mesure d’offrir une autonomie électrique digne de ce nom.

Deux moulins 6-cylindres en ligne (essence de 3,0 litres et Diesel de 3,3 litres) seront subséquemment ajoutés au catalogue des groupes motopropulseurs, tous deux profitant d’un système hybride léger. Mazda explique que les deux mécaniques pourront rejoindre des architectures à propulsion ou à traction intégrale.

Chez nous, nous aurons droit au VUS CX-50 un peu plus tard cette année, un modèle qui sera identifié comme un 2023. Proposant un style plus aventurier, il prend vie sur les assises des CX-30 et MX-30.

Photo : Mazda Mazda CX-60 2023, trois quarts arrière

Photo : Mazda Mazda CX-60 2023, profil

Photo : Mazda Mazda CX-60 2023, écusson