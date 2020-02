Mazda souhaite fortement que vous aimez sa gamme actuelle de véhicules, car elle n'aura rien de vraiment nouveau à offrir aux consommateurs avant 2023. C'est à ce moment que la nouvelle grande plate-forme haut de gamme du constructeur devrait être prête. C'est ce qu'indique un nouveau reportage de Nikkei Asian Review.

Mazda continuera certainement à bricoler sa gamme actuelle pour mettre à jour les technologies et maintenir ses modèles aussi actuels que possible. Mais à un moment où l'industrie avance à un rythme effréné dans sa transition vers de nouvelles technologies, de nouveaux formats de véhicules et de nouveaux systèmes de propulsion, rester relativement immobile signifie que les prochaines années pourraient s'avérer difficiles pour la marque japonaise.

Cela dit, Mazda a toujours suivi son propre rythme... même si cela signifie ne pas bouger du tout.

Le magazine japonais mentionne que l'entreprise compte beaucoup sur son nouveau moteur Skyactiv-X, lancé l'année dernière, pour stimuler les ventes dans un avenir proche. Il n'est toutefois pas certain qu'un groupe motopropulseur plus économe en carburant sera réellement capable d’attirer l'attention des consommateurs alors que les concurrents sont proactifs et produisent toutes sortes de nouveaux produits visuellement frais et innovants.

Ce n'est pas la première fois que Mazda se met en mode "sommeil" pour se concentrer sur un nouveau projet d’envergure. En 2009, la marque a lancé un modèle Axela entièrement redessiné (désormais connu sous le nom de Mazda3), puis on a peu entendu parler d’elle jusqu'à ce qu'elle refasse surface avec le VUS compact CX-5 en 2012.

Certes, le véhicule électrique MX-30 est en cours de développement; la compagnie compte ouvrir les carnets de précommande en mars 2021. Mais ce modèle ne sera pas produit en quantités énormes et on ne compte pas dessus pour sauver la mise à lui seul pour les concessionnaires de la marque.

Photo : D.Heyman Mazda MX-30, au Salon de l'auto de Tokyo 2019

Selon le Nikkei Asian Review, alors que les refontes complètes n'apparaissent généralement qu'une fois tous les cinq ans, des mises à jour plus petites entre-temps servent à donner des arguments de vente aux concessionnaires pour les clients existants qui pourraient être prêts à échanger leur véhicule pour un autre plus à jour. Mais elles ne font pas grand-chose pour convaincre les acheteurs potentiels de visiter votre concession plutôt qu'une autre.

En plus du moteur Skyactiv-X, Mazda a lancé en 2019 la Mazda3 révisée et un nouveau modèle utilitaire, le CX-30. Mais maintenant, le fabricant fera moins parler de lui pendant qu’il travaille sur la nouvelle plateforme conçue pour grands véhicules et un moteur 6 cylindres, dont la disponibilité est prévue pour 2023. L'idée est que cette plateforme servira de base à des modèles haut de gamme qui concurrenceront plus les modèles de luxe de Lexus que les modèles Toyota, comme est le cas pour les véhicules actuels de la marque.