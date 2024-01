Voici un aperçu de ce qui change et l’essentiel de ce qui demeure pour chacun, dans trois catégories - les voitures, les VUS et, les électriques. Un électrique, pour être précis.

La Mazda3 est la seule berline de la gamme Mazda, mais elle est bien implantée. Elle revient sous la même forme en 2024, mais elle profite au passage de quelques améliorations afin de demeurer dans le coup, elle qui commence à vieillir. Elle est toujours offerte en configuration de berline ou de 5-portes, à hayon, et il est possible avec certaines variantes d’opter pour le rouage intégral.

La première chose qui frappe pour 2024, c’est le retrait du moteur de base, un 4-cylindres de 2,0 litres. L’offre s’amorce désormais avec un 4-cylindres de 2,5 litres offrant 191 chevaux et 186 lb-pi de couple. Les modèles GX, GS et GT en sont d’office équipés. La variante GT peut recevoir, en option, un 4-cylindres turbo de 2,5 litres, lequel fait bondir les prestations à 250 chevaux et 320 lb-pi de couple, avec du carburant super. Autrement, on parle de 227 chevaux et de 310 lb-pi de couple.

Une boîte automatique à six rapports est présente partout, comme avec tous les autres modèles de la gamme, à l’exception du CX-90. Une transmission manuelle à six rapports est toujours au menu, mais elle est seulement offerte avec la version GT de la Mazda3 Sport (version à hayon).

Parlant de cette version Sport, elle accueille en 2024 le niveau de finition Suna.

Enfin, notez que les versions Turbo proposent de série la connexion sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que la recharge sans fil pour appareils cellulaires. Un écran de 10,25 pouces est aussi de la partie, mais il est livrable avec d’autres variantes.

Mazda MX-5

Génération actuelle : 2016

