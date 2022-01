La nouvelle usine Mazda Toyota Manufacturing de Huntsville, en Alabama, a lancé la production du VUS Mazda CX-50 axé sur le tout-terrain. L’usine est, on le devine, un projet développé conjointement par les deux fabricants japonais, et le début de la production du CX-50 est notable pour plusieurs raisons.

La production totale de la nouvelle usine, qui a nécessité un investissement de 2,3 milliards de dollars américains de la part des deux constructeurs, devrait atteindre 300 000 unités par an lorsqu'elle aura atteint son plein potentiel de production. La Toyota Corolla Cross y est déjà fabriquée, et elle est maintenant rejoint par le CX-50, le VUS qui est présenté comme un complément plus robuste au populaire VUS compact CX-5.

Le nouveau CX-50 devient ainsi le premier Mazda produit en sol américain depuis 2012. C'est aussi la première incursion du constructeur dans la fabrication d'un véhicule plus axé sur l'aventure, capable d'affronter des terrains hors route plus difficiles tout en conservant les niveaux de confort et de sportivité du CX-5. Comme il se doit, le véhicule qui marque le retour de Mazda à la fabrication aux États-Unis est un modèle conçu spécifiquement pour le marché nord-américain.

La production étant désormais lancée, Mazda indique que le CX-50 devrait être commercialisé quelque part au printemps, et promet de nouveaux détails, probablement en rapport avec une variante hybride, dans les semaines et mois à venir.

Vous trouverez les détails sur le nouveau Mazda CX-50 ici.

Galerie photo du Mazda CX-50 2023.