Mazda a besoin de prêts de plusieurs milliards de dollars s afin de pouvoir faire face à la pandémie.

Au cours des dernières semaines, nous vous avons fait part des « difficultés » financières vécues par certains manufacturiers, des conséquences directes de la crise que l’on vit. Nous n’avions cependant pas eu de nouvelles de Mazda… jusqu’à tout récemment.

En fait, on apprenait samedi que la firme de Hiroshima aurait sollicité des prêts totalisant environ 300 milliards de yens (2,8 milliards de dollars américains) auprès de trois grandes banques japonaises et d’autres prêteurs afin d’être en mesure de faire face à l’épidémie de coronavirus. C’est du moins ce qu’a déclaré au quotidien Nikkei une source bien au fait du dossier.

Les banques en question — Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group et Mizuho Financial Group — de même que la Banque de développement du Japon, Sumitomo Mitsui Trust Holdings, ainsi que d’autres, sont sur le point de s’entendre, certaines ayant même déjà accordé les prêts, toujours selon la source en question.

Les trois grandes institutions financières ont refusé de commenter la demande de prêt qui a été rapportée plus tôt par le quotidien d’affaires Nikkei. Mazda, elle non plus, n’a pas voulu émettre de commentaires.

Le fabricant japonais, comme la plupart des autres constructeurs automobiles, a été forcé de réduire ou d’arrêter la production dans ses usines du monde entier au cours des derniers mois, alors que les gouvernements tentaient de limiter la propagation du coronavirus.

Chez Mazda, tout comme chez Nissan, on était déjà aux prises avec des ventes en déclin avant l’arrivée de la COVID-19. La petite firme japonaise possédait déjà une dette importante de 650 milliards de yens, un montant dépassant largement ses liquidités, toujours selon le groupe Nikkei.

Mazda doit annoncer jeudi ses résultats financiers pour l’année qui s’est terminée en mars. Nous aurons alors l’occasion d’en savoir un peu plus.