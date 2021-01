Honda invente un masque pour votre véhicule

Un masque pour votre véhicule, vraiment ? Oui. Bien sûr, ça ne prend pas la forme d’un couvre-calandre, mais c’est essentiellement ce que le Kurumaku fait. Et ce dernier n’est bien sûr pas là pour protéger votre véhicule, mais bien pour vous prémunir vous, à bord.

Utile, inutile ? L’avenir nous le dira, mais avec le nouveau variant du virus qui fait son apparition, et la possibilité dans le futur de voir d’autres formes de virus transmissibles par l’air faire aussi leur apparition, on préfère être plus prudents que moins chez Honda.

Le Kurumaku est donc le nouveau produit antiviral de la compagnie et il est conçu pour le filtre à air de la cabine. Il sert de masque à ce dernier pour empêcher la propagation de virus susceptibles de se propager dans l’air. Honda explique que le produit attrape les gouttelettes de virus grâce à sa surface spéciale, réduisant leur forme et les endommageant par la même occasion. La technologie utilise un traitement de conversion chimique au phosphate de zinc qui est également utilisé pour empêcher la rouille sur les véhicules.

Contrairement aux filtres CN95 utilisés par d’autres marques de voitures comme Geely, qui empêchent l’entrée de virus et d’autres particules dont la taille fait plus de 0,3 micron, le Kurumaku détruit les virus existants dans l’habitacle, comme ceux que vous pourriez rapporter en allant faire une course à l’épicerie.

Photo : Honda Kurumaku

Honda pense que le Kurumaku peut éliminer 99,8 % des gouttelettes de virus qui flottent dans la voiture dans les 15 minutes qui suivent l’activation de la recirculation d’air. Les virus présents sur des surfaces, en revanche, mettront 24 heures pour être éradiqués. Il est à noter que le Kurumaku est un accessoire qui doit être remplacé tous les ans ou à tous les 15 000 kilomètres.

Le Kurumaku sera dans un premier temps offert au Japon sur le Honda N-Box en tant qu’accessoire d’origine avec un PDSF de 6400 yens, soit un prix d’environ 90-100 $. On peut s’attendre à ce que le produit devienne progressivement disponible pour d’autres véhicules Honda.

Et vous pensiez peut-être que nous n’allions pas parler de virus en 2021… Une nouvelle réalité est parmi nous et même si on peut espérer reprendre une vie normale quelque part au cours des 12 prochains mois, les constructeurs vont penser à toutes sortes de trucs pour mieux nous protéger à l’avenir.