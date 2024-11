Mazda confirme la production de l'Iconic SP

Mazda confirme la production du coupé sportif Iconic SP, un hommage aux RX-7 et RX-8

Mazda a mis fin aux spéculations : le concept Iconic SP, présenté l’année dernière, verra bel et bien le jour sous forme de modèle de production. Ce coupé au design rétrofuturiste, qui mêle un moteur rotatif compact à un système de propulsion électrique, a captivé les passionnés d’automobiles depuis sa présentation au Salon de la mobilité du Japon de 2023.

Une vision de Mazda pour l’avenir de la mobilité

Le responsable du design chez Mazda, Masashi Nakayama, a officialisé la nouvelle, affirmant que « ce concept n’est pas un simple exercice de style. Il a été conçu pour être transformé en modèle de production dans un avenir proche. » Les amateurs de la marque avaient d’ailleurs pressenti cette annonce, particulièrement après les paroles inspirantes du chef de la direction, Masahiro Moro, qui avait qualifié l’Iconic SP de « phare de l’engagement de Mazda pour l’avenir. »

Mazda Iconic SP | Photo : Mazda

Des lignes emblématiques et des proportions idéales

Conçu comme un potentiel successeur des RX-7 et RX-8, l’Iconic SP pourrait aussi se rapprocher des dimensions de la célèbre MX-5. Le concept séduit par ses lignes pures, ses courbes séduisantes et ses phares escamotables, un hommage clair aux classiques de Mazda. Naohito Saga, haut responsable de la planification stratégique, a souligné le travail minutieux avec la déclaration suivante : « Plus vous l’observez, plus elle se dévoile à vous », évoquant l’harmonie des proportions du véhicule, de la position des portes à celle des pneus, tout a été soigneusement étudié.

Le moteur rotatif : cœur de l’innovation

Au cœur de l’Iconic SP, Mazda intègre un moteur rotatif à deux rotors couplé à une propulsion électrique, produisant une puissance combinée de 365 chevaux. Ce choix de moteur compact, mais puissant permet à Mazda d’envisager l’utilisation de carburants neutres en carbone, avec une réduction potentielle des émissions jusqu’à 90 %. En outre, Mazda expérimente actuellement une technologie innovante de capture de CO2, qui pourrait équiper les futurs modèles de la marque.

Un modèle iconique pour l’avenir

Mazda semble déterminée à franchir les « obstacles techniques » qui freinent encore ce projet rotatif. Si tout se déroule comme prévu, l’Iconic SP pourrait arriver sur le marché d’ici quelques années, redéfinissant ainsi l’engagement de Mazda envers l’électrification et les motorisations alternatives.

Mazda Iconic SP | Photo : Mazda