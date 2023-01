• Mazda va présenter son moteur rotatif hybride au Salon de Bruxelles ce vendredi.

• On sait depuis longtemps qu’une version à prolongateur d’autonomie est prévue pour le VUS MX-30.

• Le moteur rotatif a été utilisé une dernière fois par Mazda en 2012 avec la RX-8.

On le sait en préparation depuis un certain déjà et voilà qu’on apprend le moment où il sera présenté. On fait ici référence au moteur rotatif hybride rechargeable qui va équiper le VUS MX-30 qu’on a vu apparaître en version tout électrique d’abord.

Voilà une excellente nouvelle pour ce modèle, car son autonomie est pour le moment risible de ce côté-ci de la planète. Une liberté de 160 km aurait été la norme il y a 10 ans, mais pas en 2023.

Le MX-30 à prolongateur d’autonomie et moteur rotatif sera dévoilé le vendredi 13 janvier au Salon de l’auto de Bruxelles, en Belgique. C’est Mazda qui en a fait l’annonce. Évidemment, c’est à la fin de la semaine que la compagnie va tout nous dire à propos de ce modèle. Conséquemment, on sait très peu de choses en date d’aujourd’hui.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Mazda Logo Mazda

Le logo que vous pouvez voir a cependant été montré, mais il avait déjà été aperçu dans les demandes de brevet concernant ce modèle. Il combine clairement la forme du rotor d’un moteur rotatif avec la lettre « e », indiquant clairement ce qui propulsera la voiture. Mazda a au moins déclaré que le MX-30 à autonomie prolongée serait commercialisé en Europe dès ce printemps.

La compagnie avait déjà annoncé des débuts en 2023 en Amérique du Nord. Si rien ne change, peut-être y aurons-nous droit un peu plus tard en cours d’année. C’est l’histoire que nous allons suivre.

Du reste, il sera intéressant de voir de quelle façon le tout sera intégré. Si les modèles hybrides rechargeables ne sont pas nouveaux, aucun n’a mis à profit un moteur rotatif auparavant. Mazda a produit sa dernière voiture munie de ce type de mécanique en 2012 avec la RX-8.

Photo : Mazda Mazda MX-30

Il faudra aussi voir si la puissance du modèle sera la même à 147 chevaux et 200 lb-pi de couple. La grande question sera de savoir quel genre d’autonomie sera proposée. On s’attend à ce que la taille de la batterie du MX-30 électrique, actuellement de 35,5 kWh, soit amputé pour faire de la place au réservoir de carburant. Le cas échéant, une plus petite pile va réduire la liberté qui sera proposée. En revanche, on ne sera plus à court d’énergie après seulement 160 km grâce à la présence du moteur rotatif.

Une autonomie finale de 80 km serait souhaitable.

L’autre chose qui sera intéressante à voir, c’est la consommation du moteur rotatif en configuration hybride. Si ce type de mécanique a dû être sacrifiée par Mazda, c’est qu’elle n’est pas efficace à la pompe. Qu’en sera-t-il avec une aide électrique ? Cette dernière devra être suffisante pour éviter une trop grande utilisation du moteur rotatif.

Bref, on attend beaucoup de réponses vendredi.