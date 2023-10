• Mazda annonce les modifications pour la MX-5 2024 sur les marchés japonais et australien.

C’est en 2014, pour l’année 2015, qu’a été présentée la génération actuelle de la Mazda MX-5. Neuf ans plus tard, le modèle profite d’une liste de changements qui le rendent plus attrayant à certains égards.

Mazda n’a pas à toucher de façon régulière à son classique, car il se vend bien. Cependant, des petites modifications comme celles apportées pour les marchés du Japon et de l’Australie sont les bienvenues. Ces modifications devraient avoir cours sur nos versions, éventuellement, même si tout demeure à confirmer par la compagnie.

Mazda MX-5 2024 noir Photo : Mazda

À l’extérieur, le modèle a droit à de nouveaux phares et feux à DEL. La carrosserie demeure pour sa part inchangée. À l’avant, un nouveau radar est cependant présent. Ce dernier va servir un régulateur de vitesse adaptatif, une caractéristique évidemment ajoutée à la dotation. Les jantes, de 16 ou de 17 pouces, vont aussi profiter d’un nouveau design.

Mazda MX-5 2024 rouge Photo : Mazda

La voiture va aussi profiter d’un système de freinage intelligent en ville. Celui-ci va permettre à la voiture de s’arrêter automatiquement si elle détecte qu’elle est sur le point d’emboutir un autre véhicule.

L'intérieur du Mazda MX-5 2024 Photo : Mazda

À l’intérieur, on trouve un nouvel écran de 8,8 pouces pour le système multimédia. CE dernier va abriter le plus récent système multimédia de l’entreprise, un système plus complet que celui remplacé, mais qui n’est malheureusement pas un exemple de convivialité. On verra si Mazda lui a apporté quelques améliorations.

Mécaniquement, le modèle a droit à des changements plus importants. On retrouve un nouveau différentiel à glissement limité à deux voies. Ce dernier offre un comportement de blocage différent, que l’on soit au freinage ou à l’accélération. Aussi, la direction profite d’ajustements qui vont améliorer la rétroaction envoyée au conducteur. Le moteur 4-cylindres de 1,5 litre, qui n’est pas offert au Canada, gagne un peu de puissance. Quant au 4-cylindres de 2,0 litres, notre moteur, il profite de nouveaux réglages ; nous verrons en temps et lieu à propos de ces derniers. Enfin, un nouveau mode pour la piste réduit le contrôle de stabilité, sans désactiver complètement le système.

Nous allons vous revenir avec les informations concernant les changements pour notre version, à savoir si ce sera pour l’année-modèle 2024 ou si nous devrons attendre à 2025.