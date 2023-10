Le Salon de l’auto de Tokyo — que l’on connaît désormais sous le nom Japan Mobility Show — se met en marche la semaine prochaine. Lors des journées médias qui auront lieu avant que les portes s’ouvrent au public, on aura droit à une série de présentations de nouveautés. Et l’on peut dire que cette édition 2023 s’annonce relativement chargée. Voici un aperçu des modèles qui seront présentés à Tokyo.

Toyota : en mode rattrapage

Toyota présentera deux concepts électriques au Salon de Tokyo. La Toyota FT-Se est une sportive aux lignes spectaculaires, d’après les premières images partagées cette semaine. Le Toyota FT-3 est un VUS, dont on ne connaît pas les dimensions pour l’instant.

Concept Toyota FT-Se Photo : Toyota

Concept Toyota FT-3 Photo : Toyota

Lexus et l’expérience électrifiée haut de gamme

Lexus utilisera cette plateforme pour dévoiler une gamme de modèles conceptuels électriques. L’objectif de l’entreprise est de devenir une marque entièrement dédiée aux véhicules électriques d’ici 2035.

Elle y proposera de plus un kiosque où il sera possible de vivre des expériences interactives et intégrera également des éléments d’esthétique traditionnelle japonaise, comme le bambou durable, pour symboliser l’engagement de la marque à réduire son empreinte carbone.

Un nouveau concept électrique Lexus Photo : Nissan

Un nouveau concept électrique Lexus, de haut Photo : Nissan

Nouveaux concepts de Nissan

Nissan prépare le terrain depuis des semaines avec des présentations virtuelles. Le fabricant japonais dévoilera sur son territoire natif quatre nouveaux concepts de VUS ultras futuristes lors de l’événement. Trois ont déjà été présentés : Le Nissan Hyper Urban, le Nissan Hyper Adventure et le Nissan Hyper Tourer. Reste le concept Nissan Hyper Punk, qui devrait être montré dans les prochains jours.

Concept Nissan Hyper Urban Photo : Nissan

Concept Nissan Hyper Adventure Photo : Nissan

Concept Nissan Hyper Tourer Photo : Nissan

Nouvelle Subaru sportive

Subaru va dévoiler un nouveau concept Sport Mobility lors du salon. Il s’agit d’une sportive électrique dont les lignes sont inspirées du passé. Chez Subaru comme chez tant d’autres, les sportives de l’avenir seront vraisemblablement électriques.

Concept Subaru Sport Mobility Photo : Subaru

Mazda : un concept à saveur de MX-5

C’est la même chose chez Mazda, qui va dévoiler un nouveau concept électrique qui s’inspire clairement de la petite MX-5. D’ailleurs, le kiosque de Mazda sera consacré à la MX-5. La compagnie a déjà confirmé la chose alors que des modèles de différentes générations seront présents, tout comme ce nouveau concept.

Mazda MX-5 2025 Photo : Mazda

Honda : un super électrique

Tout comme Subaru et Mazda, Honda vibre au rythme de la sportivité électrique à Tokyo cette année. La marque japonaise présentera le concept Specialty Sports, une voiture inspirée de l’Acura NSX et qui est destinée à devenir la remplaçante électrique de cette mythique sportive. Un autre concept sportif est une possibilité pour le salon, celui-ci qui pourrait faire renaître le nom S2000 chez Toyota.

Deux concepts électrique de Honda/Acura Photo : Honda

Ces modèles flamboyants seront côtoyés sur le stand de Honda par un autre concept passablement plus modeste, la Sustaina-C. Ce mignon prototype est en quelque sorte la version 2023 de la Honda-e, et il se démarque par le fait d’être fabriqué de résine acrylique recyclée.

Concept Honda Sustaina-C Photo : Honda

BMW

Le fabricant bavarois sera à Tokyo avec son nouveau X2, un VUS dévoilé virtuellement la semaine dernière. À ses côtés, on va retrouver la nouvelle version électrique iX2, qui n’est malheureusement pas prévue pour le marché nord-américain, du moins pour l’instant.

Les BMW X2 et iX2 2024 Photo : BMW

Suzuki, encore présent

Le constructeur japonais présentera une variété de véhicules destinés à divers usages, notamment les déplacements individuels, la livraison de marchandises et le transport urbain.

Évidemment, l’électrification est au rendez-vous. La marque présentera deux concepts électriques, le VUS eVX et le eWX, une fourgonnette miniature.

Concepts Suzuki eVX et eWX Photo : Suzuki

Concepts Suzuki Spacia et Spacia Custom Photo : Suzuki

Suzuki présentera également trois petits véhicules, dont un qui est conçu pour la livraison (la Suzuki e EVERY) et deux solutions pour la micromobilité (les Suzuki Spacia et Suzuki Custom Concept), ainsi que des innovations dans le domaine de la mobilité verte, notamment un moteur hors-bord électrique pour bateaux et un chariot de marchandises propulsé par une pile à combustible.

Enfin, il y aura au kiosque de Suzuki le nouveau concept Swift, une version modernisée de la petite voiture vendue à travers de nombreux marchés globaux, et que nous avons connue ici au Canada.

Concept Suzuki Swift Photo : Suzuki

Accent technologique et écologique

Le salon promet de mettre l’accent sur la technologie et l’écologie, préparant ainsi le terrain pour les innovations futures en matière de mobilité.

Ces mises à jour reflètent une tendance plus large dans l’industrie automobile vers l’exploration de nouvelles technologies et solutions pour répondre aux défis de la mobilité moderne tout en réduisant l’empreinte écologique.