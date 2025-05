Mazda MX-5 : la voiture la moins conduite par ses propriétaires

La Mazda MX-5 n’a plus besoin de présentation. Celle qui a marqué l’industrie automobile à son arrivée sur le marché en 1989, comme modèle 1990, est devenue le roadster le plus vendu de l’histoire, un succès qu’il importe de souligner.

La voiture est amusante à conduire, ultrafiable, et elle conserve une excellente valeur de revente. Bref, le produit est très intéressant.

Mais il est peu conduit par ses propriétaires. On peut facilement comprendre pourquoi, car ceux qui utilisent cette voiture tous les jours sont plus rares. On la réserve pour les balades du week-end, les sorties pour de petits voyages, ou encore lorsqu’on a envie de décrocher pour aller s’amuser sur une route sinueuse.

Et considérons aussi que partout où l’hiver est plus rude, le modèle est souvent sous une bâche dans un endroit bien chaud, en attente du retour du beau temps.

Eh, ces réalités font que la MX-5 est la voiture la moins conduite annuellement par ses propriétaires. En effet, c’est le résultat auquel en est arrivé le groupe iSeeCars, qui s’est intéressé à l’historique de conduite d’un million de véhicules récents, c’est-à-dire des trois dernières années.

Mazda MX-5 2024 - Vue de de 3/4 face | Photo : Mazda Canada

Et c’est la Mazda MX-5 qui est arrivée en première position, elle qui est conduite en moyenne 8164 km par année.

Ce qui est tout aussi intéressant, c’est de découvrir quels sont les autres modèles qui sont très peu conduits chaque année par leurs nouveaux propriétaires.

Ainsi, en deuxième place, on retrouve le GMC Hummer EV, avec une moyenne de 8377 k. Il est suivi de la version RF de la Mazda MX-5, à 8650 km. Il est normal qu’elle roule un peu plus que la version régulière, car son toit rigide permet à ses propriétaires d’allonger la saison estivale.

Les positions quatre et cinq sont occupées respectivement par les Mini Cooper SE (10 824 km) et le Mazda MX-30 (10 871 km), deux modèles électriques à autonomie plus limitée. Une certaine logique est ici respectée.

Au sixième rang, c’est la Mini Cooper décapotable que l’on retrouve, là aussi sans trop de surprise, avec une moyenne annuelle de 11 151 km.

Les quatre dernières places sont tenues, dans l’ordre, par le Jeep Grand Cherokee 4xe (11 328 km), une surprise, la Ford Mustang (11 494 km), la Mini Cooper à toit dur (12 522 km), ainsi que le Ford F-150 Lightning (12 677 km).

Des chiffres amusants, tout bonnement.