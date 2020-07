Mazda et Toyota collaborent depuis un certain temps déjà et le mariage entre les deux firmes japonaises n’est pas sur le point de cesser. En effet, les deux entreprises ont amorcé la construction d’une usine conjointe dans la ville de Huntsville, en Alabama.

Le projet, évalué à 1,6 milliard de dollars américains, sera responsable de la création de 4000 emplois dans la région. Déjà, dans le cadre des célébrations entourant les débuts de la construction, les fabricants ont effectué un don de 750 000 $ pour le financement de programmes locaux visant à motiver les étudiants à travailler dans l’industrie automobile et ses dérivés à travers différents programmes de formation. Déjà, aussi, la recherche pour de la main-d’œuvre qualifiée est commencée.

Il va sans dire, les autorités en Alabama sont aux anges.

Si tout va comme prévu, la première voiture qui sortira de l’usine de Huntsville le fera en 2021. Le plan se verra également confier la production de la prochaine Corolla qui a été présentée récemment. Un nouveau VUS Mazda qui n’a pas encore été dévoilé sera aussi fabriqué à cet endroit. Au total, on souhaite construire 300 000 véhicules par année là-bas.

Pour l’instant, on ne sait pas quelle proportion appartiendra à l’un ou à l’autre, bien qu’on se doute qu’il sortira plus de Toyota que de Mazda de cette usine.