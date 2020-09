La Mazda6 a beau être une des meilleures berlines de l’industrie, elle continue d’être boudée par les amateurs. Malgré tout, Mazda bonifie l’offre en ce qui la concerne, si bien que la version 2021 se pointe avec quelques nouveautés.

Le changement le plus important concerne l’arrivée d’une nouvelle variante dans la gamme, soit l’édition Kuro. Cette dernière vient se positionner entre les propositions GT et Signature au sommet de la hiérarchie. En lever de rideau, on retrouve toujours les moutures GS et GS-L.

Concernant cette édition Kuro, elle ajoute du style au modèle, notamment avec des peintures gris polymétal ou noir de jais, des caches de rétroviseurs noir brillant et des roues en alliage d’aluminium de 19 pouces offrant une finition métallique noire. À bord, on retrouve des sièges en cuir rouge grenat qui mettent de l’avant des accents contrastants gris. Des garnitures noires s’invitent également au tableau de bord et à l’intérieur des portières. Des surpiqûres rouges sont aussi présentes à la console centrale et à la planche de bord.

Cette version profite du moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres de l’entreprise, un moulin qui propose une cavalerie offrant entre 227 et 250 chevaux, selon le type d’essence qu’on décide de lui faire avaler (Indice d’octane 87 ou 93). Le couple est plus stable, soit 310 ou 320 livres-pieds, selon le carburant. Un nouvel écusson turbo est greffé au coffre, question de laisser savoir à tout le monde ce qui se cache sous le capot. De même, des palettes au volant font leur apparition cette année.

Photo : Mazda Mazda6 Kuro Edition 2021

Et en matière d’équipement, pour vous situer, l’édition Kuro est montée à partir de la version GT qui fournit déjà une liste de commodités complète avec entre autres des sièges avant ventilés, l’affichage tête-haute, un siège conducteur profitant de 10 réglages et d’une fonction de mémorisation, ainsi que des sièges chauffants à l’arrière. D’ailleurs, cette variante s’enrichit cette année avec l’ajout de la connexion sans fil pour l’application Apple CarPlay et de nouvelles roues de 19 pouces en alliage d’aluminium.

La Mazda6 2021 va se pointer en concession au mois de novembre prochain. Voici à quoi ressemble la liste de prix pour la prochaine année.

Mazda6 GS - 27 550 $

Mazda6 GS-L - 31 650 $

Mazda6 GT - 34 950 $

Mazda6 Edition Kuro - 37 950 $

Mazda6 Signature - 39 500 $