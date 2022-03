Ça fait un peu plus de deux ans qu’on en parle, car la rumeur était persistante et solide. En fait, c’était plus qu’une rumeur, car le modèle était à l’étude. On souhaitait lui faire voir le jour. Cependant, les circonstances et la direction que prend l’industrie en ont décidé autrement.

On fait ici référence à une Mazda6 à propulsion. Le modèle que l’on a connu est toujours offert ailleurs sur la planète, mais il a tiré sa révérence chez nous il y a environ trois ans. La suite logique des choses pour lui aurait été d’en faire une grande berline à propulsion, animée par un moteur 6-cylindres. On oublie ça, malheureusement.

Et à qui va la faute ? Aux VUS, vous l’aurez deviné.

Et pourtant, tous les outils sont là. Récemment, Mazda a présenté le CX-60, le premier de plusieurs nouveaux modèles qui vont profiter de la nouvelle architecture évolutive et modulable Skyactiv. Cette dernière est à propulsion et peut recevoir des moteurs six cylindres, ainsi que des groupes motopropulseurs hybrides rechargeables. L’arrivée de ce modèle a même relancé les rumeurs concernant la 6.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Le responsable du développement et de l’ingénierie de Mazda en Europe, Joachim Kunz, s’est récemment entretenu avec le site Autocar. Il a avoué qu’une Mazda6 à propulsion serait géniale, mais a aussi confié que le marché avait beaucoup changé ces dernières années. En bout de piste, vendre des VUS est bien plus important pour Mazda que d’offrir une berline haut de gamme.

« Nous aurions aimé que ce modèle soit produit, mais à l’heure actuelle, il est plus important de vendre des VUS. Cette tendance se poursuit. C’est ce qui se vend le mieux. »

Le site Autocar rapporte aussi qu’il n’y aurait pas de coupé sportif dans les plans non plus. Pas de future RX-9, donc.

Tout cela est bien triste. On comprend la décision, car tout demeure une question de rentabilité, mais le genre de voiture dont on parle représente aussi une signature pour une marque. Et Mazda qui veut jouer dans l’univers du luxe, là où la chose est attendue. On verra bien ce que le temps nous réserve, mais pour l’instant, on devra en faire notre deuil.