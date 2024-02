McLaren travaillerait à son tour sur un VUS

Chaque fois qu’elle s’est fait poser la question à savoir si elle allait à son tour proposer un VUS, McLaren a toujours été claire : non !

Il faut croire que seuls les fous ne changent pas d’idée, car il semble que la compagnie a revu sa politique. En effet, le site Autocar rapportait ce matin que la firme travaillait sur un VUS qui serait lancé dans la seconde moitié de la présente décennie. Ce dernier serait, sans surprise, tout électrique.

Nul doute, le succès remporté par les rivaux de la marque, notamment Lamborghini et Aston Martin avec leurs Urus et DBX, respectivement, ont joué un rôle dans la tournure des événements. Pour ces deux entreprises, les ventes de leur VUS comptent pour la moitié des transactions.

Des machines à engranger de l’argent. Voilà qui ne peut qu’intéresser McLaren dont les difficultés financières vécues depuis le début de la pandémie sont réelles, sans compter que l’entreprise doit investir dans l’électrification pour se plier aux normes européennes.

Dans ce contexte, un VUS ne pourra qu’aider. Porsche a emprunté la même voie il y a un peu plus de 20 ans. On connaît la suite.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Et à quel genre d’utilitaire aura-t-on droit ? Selon Autocar, McLaren opterait plutôt pour un modèle du type de celui que Ferrari prépare, le Purosangue, plutôt qu’un Cayenne plus massif et passe-partout. Ce qui amène assurément Autocar vers cette conclusion, c’est le fait que le nouveau chef de la direction de McLaren est Michael Leiters qui a travaillé auparavant chez Ferrari au développement du Purosangue. Avant, il a œuvré chez Porsche en participant à la confection de plusieurs versions du Cayenne.

Il n’y a pas de fumée sans feu, dit-on.

La chose sera à surveiller du côté de McLaren, mais ce n’est pas pour demain.